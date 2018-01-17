Bursaspor, Gheorghe Grozav'ı renklerine bağladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 6 aylık sözleşme imzaladı.

Bursaspor, Moussa Sow\'un ardından ikinci transferini de gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlarken, Rumen oyuncu kendisini 2 yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Grozav\'ın imza töreninin ise 19 Ocak Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Bu sezonun ilk yarısında Kardemir Karabükspor\'da mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig\'de 14, kupada ise 2 olmak üzere toplamda 16 maça çıktı. Ligde 2 gol kaydeden sol kanat oyuncusunun kupada ise bir asisti bulunuyor. Aynı zamanda Romanya Milli Takımı\'nda da forma giyen Grozav, burada ise 22 maçta forma giyerek 4 gol kaydetti.

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