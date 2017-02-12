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Spor

Bursaspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftar Volkan Şen'in üzerine yürüdü

Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı

12 Şubat 2017 00:49

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın son anlarında ortam iyice gerildi. Bursaspor'un 88. dakikada penaltıdan attığı beraberlik golünün ardından saha karıştı.

Bursaspor'un golünden sonra bir taraftar sahaya girdi ve Fenerbahçe forması giyen Volkan Şen'in üzerine yürüdü.

Futbolcular engel oldu

90. dakikada bir Bursaspor taraftarı sahaya atladı. Sahaya atlayıp Volkan Şen'in üzerine yürüyen Bursaspor taraftarına futbolcular ve güvenlik görevlileri engel oldu.

Güvenlik görevlilerinin yakaladığı taraftar, daha sonra kenara götürüldü ve maç kaldığı yerden devam etti. Mücadelenin son anlarında tribünlerden sahaya meşaleler de atıldı.

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