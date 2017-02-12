Bursaspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftar Volkan Şen'in üzerine yürüdü

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın son anlarında ortam iyice gerildi. Bursaspor'un 88. dakikada penaltıdan attığı beraberlik golünün ardından saha karıştı.

Bursaspor'un golünden sonra bir taraftar sahaya girdi ve Fenerbahçe forması giyen Volkan Şen'in üzerine yürüdü.

Futbolcular engel oldu

90. dakikada bir Bursaspor taraftarı sahaya atladı. Sahaya atlayıp Volkan Şen'in üzerine yürüyen Bursaspor taraftarına futbolcular ve güvenlik görevlileri engel oldu.

Güvenlik görevlilerinin yakaladığı taraftar, daha sonra kenara götürüldü ve maç kaldığı yerden devam etti. Mücadelenin son anlarında tribünlerden sahaya meşaleler de atıldı.