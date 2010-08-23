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Spor

BURSASPOR DURMAK BİLMİYOR BURSA (A.A)

23 Ağustos 2010 15:09

-BURSASPOR DURMAK BİLMİYOR BURSA (A.A) - 23.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün gece Galatasaray'ı 2-0 yenerek Ali Sami Yen Stadı'ndan 18 yıl sonra gülerek ayrılan Bursaspor, 28 Ağustos Cumartesi akşamı deplasmanda yapacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.  Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanına Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncular Volkan Şen, Hüseyin Çimşir ve kaleci Harun katılmadı. Yardımcı antrenör Mutlu Topçu'nun gözetiminde yapılan çalışmada, maçın ardından sabaha karşı kente geldikleri için futbolcuların uykusuz ve yorgun oldukları gözlendi.  Buna karşın galibiyet nedeniyle oldukça neşeli geçen antrenmanın ilk bölümünde serbest koşu yapılırken, ikinci bölümde Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular fizik hareketleri, diğer oyuncular ise pas çalışması yaptı.  -''2 GOL ATTIM YILDIZ OLDUM''  Bu arada, çalışmanın ardından buz havuzunda Ozan İpek ve Stepanov ile birlikte serinleyen Ivan Ergiç, gazetecilerin en fazla ilgi gösterdiği oyuncu oldu.  Galatasaray'a attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Ivan Ergiç, havuzda gazetecilerin yoğun ilgisi nedeniyle Ozan İpek ve Stepanov'a ''2 gol attım yıldız oldum. Bu hafta böyle'' diyerek espri yaptı. 

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