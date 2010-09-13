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BURSASPOR DEVLER LİGİNDE 4. TEMSİLCİ İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2010 13:11

-BURSASPOR DEVLER LİGİNDE 4. TEMSİLCİ İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye dek Türkiye'den sadece 3 takım katılırken, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Bursaspor bu sene 4. takım oldu. 1992-93 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyona Bursaspor bu sezon ilk kez katılırken, ''Devler Ligi'' tarihinde daha önce Galatasaray 10, Fenerbahçe 6, Beşiktaş ise 5 kez mücadele etti. Galatasaray 74, Fenerbahçe 40, Beşiktaş da 30 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Türk takımları ''Devler Ligi''nde toplam 144 maça çıkarken, 38 galibiyet, 28 beraberlik, 78 de yenilgi aldı. Bu maçlarda toplam 137 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 241 gol gördü. -GENEL TABLO-      UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının performans tablosu şöyle:      TAKIMLAR       K     O     G     B     M     A      Y ------------------------------------------------------ Galatasaray   10    74    19    19    36    73    115 Fenerbahçe     6    40    11     6    23    42     70 Beşiktaş       5    30     8     3    19    22     56 ------------------------------------------------------ Toplam        21   144    38    28    78   137    241     -GALATASARAY VE FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL OYNADI- Türk takımlarının ''Devler Ligi''nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu. Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra ''Zico'' yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk 2 eleme turu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. (A) Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. (A) ve (B) gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı. -MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASINDA EN BAŞARILISI ZİCO-     UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başında, maç başına en çok puan ortalaması tutturan teknik adam, Brezilyalı çalıştırıcı Arthur Antunes Coimbra ''Zico'' oldu. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye ''Devler Ligi''nde çeyrek final oynatan Zico, maç başına 1.7 puan ortalamasıyla zirvede yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 kez Galatasaray'ın, 1 kez de Beşiktaş'ın başında katılan Rumen teknik adam Mircea  Lucescu ise, Galatasaray ile ilk kez bir Türk takımını 2. tur ve çeyrek finale taşıma başarısı gösterdi. Rumen teknik adam Galatasaray'daki performansıyla maç başına 1.66 ortalamayla ikinci sırada yer aldı. Lucescu ayrıca, 26'sı Galatasaray, 6'sı da Beşiktaş'ın başında olmak üzere toplam 32 kezle, Türk takımlarının başında bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını aldı. Lucescu'yu 30 maçla Fatih Terim izledi. -EN BAŞARISIZI MUSTAFA DENİZLİ-      UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam ise Mustafa Denizli oldu. Mustafa Denizli'nin başında bulunduğu Fenerbahçe, ''Devler Ligi''nde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapadı. İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kaparken, Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi aldı, sadece 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. -TEKNİK ADAMLARIN KARNESİ-      T.Direktör  Takım     O     G    B    M   A    Y    P     MBPO -------------------------------------------------------------- Zico       F.Bahçe    10    5    2    3   15   14   17    1.7 Lucescu    G.Saray    26    9    9    8   29   34   36    1.38 Lucescu    Beşiktaş    6    2    1    3    5    7    7    1.16 Lazaroni   F.Bahçe     6    2    1    3    3    6    7    1.16 Daum       F.Bahçe    12    4    1    7   17   27   13    1.08 Terim      G.Saray    30    8    6   16   33   50   30    1 Toshack    Beşiktaş    6    2    0    4    6    9    6    1 Sağlam     Beşiktaş    6    2    0    4    4   15    6    1 Gerets     G.Saray     6    1    1    4    7   12    4    0.66 Denizli    Beşiktaş    6    1    1    4    3    8    4    0.66 Saftig     G.Saray     6    1    1    4    3    9    3    0.5 Scala      Beşiktaş    6    1    1    4    4   17    4    0.66 Aragones   F.Bahçe     6    0    2    4    4   11    2    0.33 Hollmann   G.Saray     6    0    2    4    1   10    2    0.33 Denizli    F.Bahçe     6    0    0    6    3   12    0    0 MBPO: Maç başına puan ortalaması. -UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARI- Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans tablosu şöyle:  Sezon    Takım    Teknik Direktör    O    G    B    M    A    Y    P -------  -------   ----------------   -------------------------------- 1993-94  G.Saray   Rainer Hollmann    6    0    2    4    1   10    2 1994-95  G.Saray   Reinhard Saftig    6    1    1    4    3    9    3 1996-97  F.Bahçe   Sebastia Lazaroni  6    2    1    3    3    6    7 1997-98  G.Saray   Fatih Terim        6    1    1    4    4   11    4          Beşiktaş  John B. Toshack    6    2    0    4    6    9    6 1998-99  G.Saray   Fatih Terim        6    2    2    2    8    8    8 1999-00  G.Saray   Fatih Terim        6    2    1    3   10   13    7 2000-01  G.Saray   Mircea Lucescu    14    6    3    5   19   24   21          Beşiktaş  Nevio Scala        6    1    1    4    4   17    4 2001-02  G.Saray   Mircea Lucescu    12    3    6    3   10   10   15          F.Bahçe   Mustafa Denizli    6    0    0    6    3   12    0 2002-03  G.Saray   Fatih Terim        6    1    1    4    5   10    4 2003-04  Beşiktaş  Mircea Lucescu     6    2    1    3    5    7    7          G.Saray   Fatih Terim        6    2    1    3    6    8    7 2004-05  F.Bahçe   Cristoph Daum      6    3    0    3   10   13    9 2005-06  F.Bahçe   Cristoph Daum      6    1    1    4    7   14    4 2006-07  G.Saray   Erik Gerets        6    1    1    4    7   12    4 2007-08  F.Bahçe   Arthur Zico       10    5    2    3   15   14   17          Beşiktaş  Ertuğrul Sağlam    6    2    0    4    4   15    6 2008-09  F.Bahçe   Luis Aragones      6    0    2    4    4   11    2 2009-10  Beşiktaş  Mustafa Denizli    6    1    1    4    3    8    4 Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.

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