-BURSASPOR DEVLER LİGİNDE 4. TEMSİLCİ İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye dek Türkiye'den sadece 3 takım katılırken, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Bursaspor bu sene 4. takım oldu. 1992-93 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyona Bursaspor bu sezon ilk kez katılırken, ''Devler Ligi'' tarihinde daha önce Galatasaray 10, Fenerbahçe 6, Beşiktaş ise 5 kez mücadele etti. Galatasaray 74, Fenerbahçe 40, Beşiktaş da 30 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Türk takımları ''Devler Ligi''nde toplam 144 maça çıkarken, 38 galibiyet, 28 beraberlik, 78 de yenilgi aldı. Bu maçlarda toplam 137 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 241 gol gördü. -GENEL TABLO- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının performans tablosu şöyle: TAKIMLAR K O G B M A Y ------------------------------------------------------ Galatasaray 10 74 19 19 36 73 115 Fenerbahçe 6 40 11 6 23 42 70 Beşiktaş 5 30 8 3 19 22 56 ------------------------------------------------------ Toplam 21 144 38 28 78 137 241 -GALATASARAY VE FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL OYNADI- Türk takımlarının ''Devler Ligi''nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu. Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra ''Zico'' yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk 2 eleme turu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. (A) Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. (A) ve (B) gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı. -MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASINDA EN BAŞARILISI ZİCO- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başında, maç başına en çok puan ortalaması tutturan teknik adam, Brezilyalı çalıştırıcı Arthur Antunes Coimbra ''Zico'' oldu. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye ''Devler Ligi''nde çeyrek final oynatan Zico, maç başına 1.7 puan ortalamasıyla zirvede yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 kez Galatasaray'ın, 1 kez de Beşiktaş'ın başında katılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ise, Galatasaray ile ilk kez bir Türk takımını 2. tur ve çeyrek finale taşıma başarısı gösterdi. Rumen teknik adam Galatasaray'daki performansıyla maç başına 1.66 ortalamayla ikinci sırada yer aldı. Lucescu ayrıca, 26'sı Galatasaray, 6'sı da Beşiktaş'ın başında olmak üzere toplam 32 kezle, Türk takımlarının başında bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını aldı. Lucescu'yu 30 maçla Fatih Terim izledi. -EN BAŞARISIZI MUSTAFA DENİZLİ- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam ise Mustafa Denizli oldu. Mustafa Denizli'nin başında bulunduğu Fenerbahçe, ''Devler Ligi''nde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapadı. İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kaparken, Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi aldı, sadece 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. -TEKNİK ADAMLARIN KARNESİ- T.Direktör Takım O G B M A Y P MBPO -------------------------------------------------------------- Zico F.Bahçe 10 5 2 3 15 14 17 1.7 Lucescu G.Saray 26 9 9 8 29 34 36 1.38 Lucescu Beşiktaş 6 2 1 3 5 7 7 1.16 Lazaroni F.Bahçe 6 2 1 3 3 6 7 1.16 Daum F.Bahçe 12 4 1 7 17 27 13 1.08 Terim G.Saray 30 8 6 16 33 50 30 1 Toshack Beşiktaş 6 2 0 4 6 9 6 1 Sağlam Beşiktaş 6 2 0 4 4 15 6 1 Gerets G.Saray 6 1 1 4 7 12 4 0.66 Denizli Beşiktaş 6 1 1 4 3 8 4 0.66 Saftig G.Saray 6 1 1 4 3 9 3 0.5 Scala Beşiktaş 6 1 1 4 4 17 4 0.66 Aragones F.Bahçe 6 0 2 4 4 11 2 0.33 Hollmann G.Saray 6 0 2 4 1 10 2 0.33 Denizli F.Bahçe 6 0 0 6 3 12 0 0 MBPO: Maç başına puan ortalaması. -UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARI- Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans tablosu şöyle: Sezon Takım Teknik Direktör O G B M A Y P ------- ------- ---------------- -------------------------------- 1993-94 G.Saray Rainer Hollmann 6 0 2 4 1 10 2 1994-95 G.Saray Reinhard Saftig 6 1 1 4 3 9 3 1996-97 F.Bahçe Sebastia Lazaroni 6 2 1 3 3 6 7 1997-98 G.Saray Fatih Terim 6 1 1 4 4 11 4 Beşiktaş John B. Toshack 6 2 0 4 6 9 6 1998-99 G.Saray Fatih Terim 6 2 2 2 8 8 8 1999-00 G.Saray Fatih Terim 6 2 1 3 10 13 7 2000-01 G.Saray Mircea Lucescu 14 6 3 5 19 24 21 Beşiktaş Nevio Scala 6 1 1 4 4 17 4 2001-02 G.Saray Mircea Lucescu 12 3 6 3 10 10 15 F.Bahçe Mustafa Denizli 6 0 0 6 3 12 0 2002-03 G.Saray Fatih Terim 6 1 1 4 5 10 4 2003-04 Beşiktaş Mircea Lucescu 6 2 1 3 5 7 7 G.Saray Fatih Terim 6 2 1 3 6 8 7 2004-05 F.Bahçe Cristoph Daum 6 3 0 3 10 13 9 2005-06 F.Bahçe Cristoph Daum 6 1 1 4 7 14 4 2006-07 G.Saray Erik Gerets 6 1 1 4 7 12 4 2007-08 F.Bahçe Arthur Zico 10 5 2 3 15 14 17 Beşiktaş Ertuğrul Sağlam 6 2 0 4 4 15 6 2008-09 F.Bahçe Luis Aragones 6 0 2 4 4 11 2 2009-10 Beşiktaş Mustafa Denizli 6 1 1 4 3 8 4 Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.