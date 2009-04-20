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Spor

Bursaspor-Denizli bilet fiyatları

20 Nisan 2009 20:25


Turkcell Süper Lig'de Bursaspor ile Denizlispor arasında hafta sonu oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 26 Nisan Pazar günü yapılacak maçın, VIP A-B tribün 110, VIP C tribün 82,50, kapalı B tribün 82,50, kapalı A-C tribün 55, maraton ve yeni maraton tribün 22, kapalı tribün 22, kapalı kale arkası tribün 11 açık kale arkası ve misafir tribün biletlerinin ise 6 TL'den satılacağı kaydedildi.

Açıklamada, biletlerin yarından itibaren Biletix internet sitesi ve satış noktalarından satışa sunulacağı bildirildi.


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