Bursaspor-Denizli bilet fiyatları



Turkcell Süper Lig'de Bursaspor ile Denizlispor arasında hafta sonu oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 26 Nisan Pazar günü yapılacak maçın, VIP A-B tribün 110, VIP C tribün 82,50, kapalı B tribün 82,50, kapalı A-C tribün 55, maraton ve yeni maraton tribün 22, kapalı tribün 22, kapalı kale arkası tribün 11 açık kale arkası ve misafir tribün biletlerinin ise 6 TL'den satılacağı kaydedildi.



Açıklamada, biletlerin yarından itibaren Biletix internet sitesi ve satış noktalarından satışa sunulacağı bildirildi.





