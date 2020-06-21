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Spor

Bursaspor'da Selçuk Erdoğan görevini bıraktı

21 Haziran 2020 16:55

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan görevinden ayrıldı.

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