Bursaspor-Beşiktaş maçına deplasman yasağı

Bursa Valisi Münir Karaloğlu, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun, İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmalarına yeşil-beyazlı taraftarların alınmamasıyla ilgili bir kararının bulunduğunu belirterek, "Biz de ona muadil olarak Bursa'da yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçlarına, sadece lig değil kupa maçları da dahil olmak üzere 'Beşiktaş seyircisi gelmesin' diye bir karar aldık ama bu kararın bizi çok mutlu ettiğini söyleyemeyiz" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Körüstan ve yönetim kurulu üyeleri, Karaloğlu'nu, Atatürk Caddesi'nde yer alan tarihi Valilik binasındaki makamında ziyaret etti.

Karaloğlu, kabulünde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursaspor'un, Bursa'nın çok önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kent yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve taraftarların, Bursaspor'un başarısı için birliktelik sağlaması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Bazen insan çok sevdiği şeye de zarar verir. Bu yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Hepimiz Bursaspor'u gözümüz gibi korumalıyız" ifadesini kullandı.

‘Bu kavgayı bitirmemiz lazım’

Geçmişte yaşanan üzücü olayları bitirip temiz bir sayfa açarak bunun üzerinden yürünmesi gerektiğine işaret eden Karaloğlu, tüm takımların taraftarlarının, Türkiye'nin her yerindeki maçlara gidebilmesi gerektiğini anlattı.

Bursaspor ile ilgili geçmişte bazı sıkıntılı olaylar yaşandığını hatırlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun, İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmalarına 'Bursaspor seyircisi gelmesin' kararı var. Biz de ona muadil olarak Bursa'da yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçlarına, sadece lig değil kupa maçları da dahil olmak üzere 'Beşiktaş seyircisi gelmesin' diye bir karar aldık ama bu kararın bizi çok mutlu ettiğini söyleyemeyiz. Bursasporlu taraftarlar, Beşiktaş dahil tüm maçlara gidebilmeli, tüm takımların taraftarı da gelebilmeli. Bunun altyapısını yapmamız lazım. Bugun belki kentler, psikolojik ortam buna müsait olmayabilir ama bunu hazırlamak da bizim görevimiz. Bu kavgayı bitirmemiz lazım. Beşiktaş ile olan kavgayı da bitirmemiz lazım. Bugün hazır olmayabiliriz ama gelecekte mutlaka o ortamı sağlamak lazım. Ne Bursaspor'a ne Bursa şehrine bunun bir faydası var."

Karaloğlu, Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a başarılar dileyerek, yeşil-beyazlı takımın gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nde yer almasını temenni etti.

Körüstan ise Bursaspor taraftarlarına, lig şampiyonluğunun kazanıldığı 2009-2010 sezonunda fair-play ödülü verildiğini anımsatarak, başarının yolunun centilmenlikten geçtiğini bildirdi.

Beşiktaş ile husumetin sona ermesi için merhum Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın da bir isteği olduğunu söyleyen Körüstan, "İnşallah biz de bunu ortadan kaldırmak için bir girişimde bulanacağız. Bunu ortadan kaldırmak lazım" diye konuştu.