Bursaspor Başkanı'na 15 gün hak mahrumiyeti

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Kurul, bugün (25 Şubat 2010) yaptığı toplantıda, İbrahim Yazıcı'yı, Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedeleyen beyanlarda bulunarak sportmenliğe aykırı hareket etmekten dolayı cezalandırdı.Öte yandan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Diyarbakırsporlu futbolu Erdinç Yavuz ve Manisasporlu futbolcu Isaac'a verilen müsabakadan men cezalarına yapılan itirazları reddetti.Kurul, bugünkü toplantısında, bu futbolculara verilen cezalara yapılan itirazları da görüştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Sivasspor maçında rakip takım oyuncusuna kural dışı hareketi nedeniyle Erdinç'e verdiği 2 maç cezayı yerinde bulan Tahkim Kurulu, cezayı onadı.PFDK'nın, Manisaspor-Fenerbahçe lig maçında, hakeme yönelik hakareti nedeniyle Manisasporlu Isaac'a verdiği 3 maçlık cezaya yapılan itirazı da reddederek cezayı onayan Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un, Eskişehirspor maçında taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle aldığı 160 bin liralık para cezasına itirazını da reddetti.