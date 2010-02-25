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Spor

Bursaspor Başkanı'na 15 gün hak mahrumiyeti

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor Kulübü Başkanı'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, bugün (25 Şubat 2010) yaptığı toplantıda, İbrahim Yazıcı'yı, Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedeleyen beyanlarda bulunarak sportmenliğe aykırı hareket etmekten dolayı cezalandırdı.

Öte yandan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Diyarbakırsporlu futbolu Erdinç Yavuz ve Manisasporlu futbolcu Isaac'a verilen müsabakadan men cezalarına yapılan itirazları reddetti.

Kurul, bugünkü toplantısında, bu futbolculara verilen cezalara yapılan itirazları da görüştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Sivasspor maçında rakip takım oyuncusuna kural dışı hareketi nedeniyle Erdinç'e verdiği 2 maç cezayı yerinde bulan Tahkim Kurulu, cezayı onadı.

PFDK'nın, Manisaspor-Fenerbahçe lig maçında, hakeme yönelik hakareti nedeniyle Manisasporlu Isaac'a verdiği 3 maçlık cezaya yapılan itirazı da reddederek cezayı onayan Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un, Eskişehirspor maçında taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle aldığı 160 bin liralık para cezasına itirazını da reddetti.

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