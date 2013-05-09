Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı için Atatürk Stadı'nda tören düzenlendi

Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı için Atatürk Stadı'nda tören düzenlendi.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın cenazesi, çiçeklerle donatılmış araçla Atatürk Stadı'na getirildi.

Yazıcı'nın, vefat ettiği Bursa Acıbadem Hastanesi'nden alınan naaşı, çiçeklerle bezenen cenaze aracına konuldu. Aracın, Atatürk Stadı'na girişi sırasında taraftarlardan bazıları tekbir getirdi, kimileri de alkışladı.

Daha sonra tabut, sahada kurulan platforma konuldu. Tabutun arkasında büyük Türk bayrağı açıldı ve bunun yanlarına, taraftarların taşıdığı siyah fon üzerinde Bursaspor arması bulunan bayraklar bırakıldı.

Tabutun başında, Bursaspor yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Hikmet Karaman, yardımcıları, futbolcular, eski yöneticiler ve altyapı oyuncuları sıralandı. Bursasporlu futbolcuların, Yazıcı'nın fotoğrafı yer alan siyah tişörtler giydiği görüldü.

Yazıcı'nın eşi Ayşen, oğlu Serkan, kızı Efsun ve ağabeyi Hayri Yazıcı, burada taziyeleri kabul etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Yazıcı'nın görüntüleri eşliğinde Bursaspor'a yaşattığı başarıları konu alan slayt gösterisi sunuldu.

Kentteki tüm camilerden okunan sala sırasında stattaki törene ara verildi. Daha sonra, protokol üyelerinin konuşmalarına geçildi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valisi Şahabettin Harput, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Ufuk Özerten, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, eski Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve eski bakanlardan Mehmet Ağar, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, eski Fenerbahçe yöneticisi ve iş adamı Ali Koç, eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Gaziantepspor Kulübü Başkanı Celal Doğan, eski Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, milletvekilleri, bazı kulüplerin yöneticileri, futbol dünyasının tanınmış kişileri, iş adamları ve 10 bini aşkın Bursaspor taraftarı katıldı.

Taraftarlar'dan Yazıcı'ya vefa

Bursasporlu taraftarlar, Yazıcı'nın vefatından duydukları üzüntüleri, statta açtıkları pankartlarla dile getirdi.

Maraton tribününde, ortada Yazıcı'nın fotoğrafının bulunduğu, iki yanında "Şampiyonluk Görmeden Yüreklere Şampiyonluğu Orada Anlat Başkanım. Allah'a Yemin Olsun Sana Söz Olsun Dik Durmaya Devam Edeceğiz Başkanım", kapalı kale arkası tribünde, "Ruhumuza Huzuru Erdirmeye O kadar Yakınsınız ki...", açık kale arkası tribünde ise "Dik Duruşumuz Bursasporlu Oluşumuzdan" ve "Avrupa'ya Boynu Bükük Gidiyoruz" yazılı pankartlar asıldı.



Taraftarlar sık sık tekbir getirirken zaman zaman "Dik duruş Yazıcı", "Başkanım hakkını helal et bize", "Cennete gidince şampiyonluğu anlat", "Tertemiz şampiyon İbrahim Yazıcı" diye tezahüratta bulundu.

Bazı taraftarlar ise Altıparmak Caddesi ile stat arasında kalan bölümde vatandaşlara, Yazıcı'nın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Seni Unutmayacağız" yazan yapıştırma kağıtları dağıttı.

Bursa'daki kamu çalışanlarına cenaze kolaylığı

İbrahim Yazıcı'nın, Bursa'daki cenaze törenine katılmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele izin verilmesi konusunda kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Yazıcı'nın cenazesinin, bugün Atatürk Stadı'ndaki tören ve Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazını müteakip Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedileceği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"İl Valiliğimizden edindiğimiz bilgiye göre, Hakkın rahmetine kavuşan Başkanımız İbrahim Yazıcı'nın bugün saat 10.30'da Bursa Atatürk Stadı'nda yapılacak olan törenle başlayacak ve daha sonra Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'ndaki ebedi istirahatgahına uğurlamaya katılmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele izin verilmesi hususunda kolaylık sağlanacağı öğrenilmiştir."