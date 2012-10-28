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Yaşam

Bursaspor başkanı hastaneye kaldırıldı!

Yazıcı'nın fenalaştıktan sonra yere düştüğü ve kolunda kanamalar olduğu görüldü

28 Ekim 2012 23:39

 

Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, Trabzonspor karşılaşmasının ardından fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Yazıcı nefes almakta güçlük çekmesi üzerine acil olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip mücadeleyi Batalla'nın golüyle 1-0 kazanırken maç sonunda üzücü bir olay yaşandı.
 
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'nın fazla heyecandan dolayı kalp krizi geçirdiği ve fenalaştığı iddia edildi. Serum takılan Yazıcı, sağlık görevlileri tarafından acil olarak ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

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