Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Hayal satmıyoruz"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, başkanlığı süresince geçirdiği dönemde yaşadıklarının kendisine tecrübe olduğunu belirterek, seçimlere dair \"Hayal satmıyoruz. İçi boş vaatler vermek yerine Bursaspor\'un kurtuluşu olacak projeler üretiyoruz\" dedi.

Bursaspor ailesi Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde verilen iftarda buluştu. Başkan Ali Ay ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali\'nin yanı sıra kulüp personeli, tribün liderleri ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı iftarda protokolü imzalanan Bursaspor Lisesi\'nden bahseden Ali Ay, \"Bu bereket ayında çok bereketli bir işe imza attık. Bursaspor\'u diğer kulüplerin önüne geçirecek olan Bursaspor Lisesi\'nin protokol imzalarını attık. Kısa sürede temelini de atmayı ümit ettiğimiz bu projemiz Bursa\'nın bir değeri ve Bursaspor\'umuzun gelecekteki başarısı olacaktır\" dedi.

ILGAZ ÇINAR BOMBASI

Başkan Ali Ay, iftar sonrası katıldığı canlı yayında seçim manifestolarından olan, \'daha yerli\' ve \'daha profesyonel\' ilkeleri doğrultusunda anlaştığı ilk ismi açıkladı. Ay, \"Bildiğiniz üzere bizim bu seneki manifestolarımızdan biri de profesyonel yapıydı. Bu çerçevede Ilgaz Çınar ile anlaştık. Hocamızda taraftarımızın istediği coşkulu futbolu oynatacak yerli bir isim ama şu an için ismini açıklamamayı doğru buluyorum\" diyerek anlaştığı teknik direktörün gizemini sürdürdü.

KEMERÇEŞME MAHALLESİ ALEV ALEV

Yeşil-beyazlı taraftarlarla buluşmalarına devam eden Ali Ay ve ekibi Kemerçeşme Mahallesi\'nde Bursasporlular tarafından coşkuyla karşılandı. Meşaleler ve tezahüratlar arasında ilerleyen Ali Ay, çok duygulandığını belirterek, \"Bulunduğum konumun ne kadar onurlu bir konum olduğunu bana bir kez daha gösterdiniz. Bursasporluluk kötü günde de beraber olabilmektir. İnşallah bundan sonra hep beraber ihtiyaç duyduğumuz birlik beraberliği sağlayarak kötü günleri arkamızda bırakacağız, hep iyi günler göreceğiz\" dedi. Bursaspor\'da aidiyetlik duygusu gösterecek futbolcular olması gerektiğini belirten başkan Ali Ay, alt yapıdan bu duyguya sahip yeni oyuncular yetiştireceklerini söyledi. Kongre sonrası da seçim manifestoları doğrultusunda profesyonel ve yerli bir ekiple başarıyı yakalayacak bir Bursaspor kuracaklarının sözünü verdi.

\"BURSASPOR HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR\"

Bursaspor\'un kendisi için öneminden bahseden Ali Ay, \"Benim için ailem ve Bursaspor her şeyden önce gelir\" ifadelerini kullandı. Bursaspor\'un hedefinin her sene şampiyonluk olması gerektiğini belirten Ay, \"Bir günlük değil, bir ömürlük Bursasporluyum. Ben başkanlığımdan önce de Bursaspor\'a hep destek oldum. Amaçlarının Bursaspor olduğunu söyleyen adayların da zamanında en azından bir loca alarak Bursaspor\'a destek olmalarını beklerdim\" dedi.

Başkan Ali Ay, Bursa şehrinin potansiyelini belirterek, \"En üzüldüğüm şeylerden biri de Türkiye\'nin sanayi ve ihracatta en büyük ikinci şehriyiz fakat satılamayan 30 -35 tane locamız var. Bu büyük camiaya yakışmayan bir durum\" ifadelerini kullandı.

Bu olayların da kendisine tecrübe olduğunu söyleyen Ay, \"Bu yüzden hayal satmıyoruz. İçi boş vaatler vermek yerine Bursaspor\'un kurtuluşu olacak projeler üretiyoruz\" dedi.

Kemerçeşme Mahallesi\'ndeki taraftarlar kendilerine imzalı Batalla forması hediye eden Ali Ay ile bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

\"HERKES KONGREYE KATILSIN\"

Başkan Ali Ay\'ın yeşil-beyaz sevdalıları ile bir sonraki buluşma durağı Çirişhane Gençlik Spor Kulübü oldu. Burada seçim manifestosundan bahseden Ali Ay, \"Herkesin kongreye katılım sağlamasını istiyorum. Ben oylarınıza talibim\" diyerek tüm üyeleri kongreye davet etti.

Bursasporlu taraftarlar başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyesi Görkem Akbaş\'a üzerinde adlarının bulunduğu 16 numaralı Çirişhane Spor forması hediye etti.

