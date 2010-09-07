-BURSASPOR AVUSTURYA'DA GÜÇ DEPOLUYOR BAD TATZMANNSDORF (A.A) - 09.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için dün Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesine gelen Bursaspor, ilk antrenmanını yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, hava sıcaklığı 32 dereceye çıktığı için Avusturya saati ile 07.30'da otelin yakınındaki parkta koşu yaparak çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaklaşık 45 dakika koşan futbolcular, antrenmanı açma-germe hareketleriyle tamamladı. Futbolcuların, bazı testler için koşudan önce bellerine özel bir cihaz bağladıkları, bunları da koşunun ardından teknik ekibe teslim ettikleri gözlendi. Sabah antrenmanının ardından otelde kahvaltı yapan futbolcular, daha sonra salonda basına kapalı çalıştı. Yeşil-beyazlı ekibin, akşam bir antrenman daha yapacağı öğrenildi. -TEKNİK DİREKTÖR SAĞLAM- Sabah antrenmanının ardından basına açıklama yapan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, mevcut kadrodan kimseyi göndermek istemediklerini belirterek, ''Ancak çok iyi bir teklif gelir ve kulübün de çıkarları gerektirirse bazı oyuncuları gönderebiliriz'' dedi. Yeni transferler konusunda ise Sağlam, yeni sezon için 2 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, ''Hem bünyemize kısa sürede uyum sağlayabilecek, hem de kalitesi tartışılamayacak oyuncular olacak. Hem kendi karakterleriyle hem de oyunlarıyla arkadaşlarına katkı sağlayacak oyuncular olacak'' diye konuştu. İsim vermeyen Sağlam, düşündüğü 2 transferin kısa sürede gerçekleşmesini ümit ettiğini söyledi. Bir gazetecinin, ''Holosko, Tello ve Zapatoncy'nin isimlerinden söz ediliyor'' hatırlatması üzerine Sağlam, ''Sözünü ettiğiniz oyuncularla ilgili bugüne kadar ciddi bir girişimimiz olmadı'' dedi. Avusturya kampından döndükten sonra kendi tesislerinde 7 Ağustos'ta çalışmalara başlayacaklarını belirten Sağlam, ''Trabzonspor ile yapacağılız ilk maçta çok iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz'' dedi. Teknik direktör Sağlam bir soru üzerine, Şampiyonlar Ligi'nde ''Şu anda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilecek tek takımın Bursaspor gözüktüğünü'' ifade ederek, ''Gönül arzu eder ki Fenerbahçe de bu başarıya ulaşabilir ve Türk futbolunu dışarıda ikimiz birlikte en iyi şekilde temsil ederiz'' diye konuştu. Bursaspor'un yeni transferi Arjantinli Federico Insua da Türkiye'ye gelmeden önce İspanya ve Almanya'da büyük kulüplerde top oynadığını, kendisini hazır hissedince Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.