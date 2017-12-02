Bursaspor, Atiker Konyaspor'a karşı daha üstün

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Süper Lig\'de yarın Bursaspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu randevu öncesi Bursaspor\'un rakibine üstünlüğü dikkat çekiyor.

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak ve saat 14.00\'de başlayacak olan bu zorlu randevuda Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler\'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Cevdet Kömürcüoğlu üstelenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

BURSASPOR\'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki ekip Süper Lig\'de daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçlarda Bursaspor 12 galibiyet elde ederken, 8 mücadelede ise beraberlikle sonuçlandı. Diğer 8 maçta ise Atiker Konyaspor\'un yüzü güldü. Bursaspor\'un Konya ekibine karşı kazandığı 12 galibiyetin yalnızca 2\'si deplasmanda geldi.

BİRİ FORMDA DİĞERİ DÜŞÜŞTE

Her iki takımın son maçlarına bakıldığında ise Bursaspor\'un daha formda olduğu görülüyor. Bursaspor, ligdeki son 6 maçında mağlubiyet yüzü görmezken bu maçların 3\'ünü kazandı, 3\'ünde ise berabere kaldı. Bursaspor böylelikle oynadığı 9 lig maçının ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış oldu. Atiker Konyaspor ise son 7 lig maçında sadece 1 kez kazandı. Bu süreçte sadece 2 puan toplayan ev sahibi ekip, 4 mücadeleyi ise kaybetti.

BURSASPOR\'UN EKSİĞİ ÇOK

Bursaspor\'da eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Son olarak William Troost-Ekong da sakatlanırken, tecrübeli oyuncu bu maçta forma giyemeyecek. Ekong\'un yanı sıra Harun Tekin, Mikel Agu, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal da Bursaspor\'un eksik oyuncuları arasında yer alıyor.

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