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Spor

Bursaspor 6 maç sonra yenildi

Tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçtiren Bursaspor, 6 haftalık yenilmezliğini Gençlerbirliği karşısında yitirdi.

07 Kasım 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçtiren Bursaspor, 6 haftalık yenilmezliğini Gençlerbirliği karşısında yitirdi.

Ligde geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik 2 de yenilgi alıp 23 puanla 3. sıraya yerleşen Bursaspor, son iki haftadır hızını kaybetmeye başladı. Başkent ekibini dün akşam evinde ağırlayan yeşil-beyazlı takım, Ergiç'in golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1 yenik ayrılarak 6 maçın ardından ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı.

Bu sezon sadece deplasmanda Eskişehirspor'a ve sahasında da Fenerbahçe'ye boyun eğen Bursaspor, geçen hafta da Antalyaspor ile deplasmanda berabere kalmıştı.

Öte yandan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, lige verilen arayı da düşünerek futbolcularına 5 gün izin verdi. Yeşil-beyazlı takım, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına 11 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

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