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Spor

Bursaspor 5 hafta sonra kazandı BURSA (A.A)

22 Kasım 2011 00:14

-Bursaspor 5 hafta sonra kazandı BURSA (A.A) - 21.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor'u 1-0 yenerek 5 hafta sonra galip gelen Bursaspor, 3 puan sevincini maç sonrası taraftarlarıyla paylaştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırdı. Önce kapalı kale arkası tribündeki taraftarların yanına giden futbolcular, taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı. Futbolcular, maraton ve açık kale arkası tribündeki taraftarların çağrısını da karşılıksız bırakmadı. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da futbolcularla birlikte tribünleri selamladı. Bazı taraftarların maçın ardından stat hoparlörlerinden çalınan oyun havası eşliğinde tribünlerde oynadıkları gözlendi. Bursaspor bu sezon son galibiyetini 5. haftada Gençlerbirliği karşısında almıştı.

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