-BURSASPOR 3'TE 3 YAPTI SİVAS (A.A) - 28.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 49. dakikada Batalla'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Hüseyin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 53. dakikada Ceyhun'un sağ kanattan kullandığı serbest atışta, İvanovs topu arkaya aşırttı. Cihan Yılmaz, rakibinin de topa hareketlenmesi nedeniyle istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 56. dakikada Ali Tandoğan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topu, Ömer Erdoğan kendisine doğru gelen Hüseyin'e çıkardı. Hüseyin'in ayağının üzeriyle gelişine yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ramoviç meşin yuvarlağı kontrol etti. Aynı dakikada gelişen Sivasspor atağında ise Mehmet Nas'ın pasıyla topla buluşan Cihan Yılmaz, bir anda yere düştü. Pozisyonda devam kararı veren hakem Cüneyt Çakır, kendisini aldatmaya yönelik hareketi dolayısıyla Cihan'a sarı kart gösterdi. 59. dakikada Ceyhun'un sağ kanattan kullandığı serbest atışta, kaleci Ivankov topu kontrol etti. 61. dakikada topla hızlı bir şekilde ceza alanına hareketlenen Ceyhun, bir anda kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldı. Ceyhun vuruş yapacağı sırada, Ergiç kayarak topu kornere çeldi. Sivassporlu futbolcular ve taraftarlar, bu pozisyonda penaltı kararı bekledi. 65. dakikada Ceyhun'un savunmanın arkasına gönderdiği topu, Ozan Abdurrahman'dan önce kafayla dokunarak kornere çeldi. 68. dakikada sol kanattan topla hızlı bir şekilde Sivasspor yarı alanına hareketlenen Ozan'ın ceza alanına yaptığı ortada, Sedat topu kafayla kornere gönderdi. 76. dakikada Ozan'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, Abdurrahman'a çarpan top kornere çıktı. Bursasporlu oyuncular, bu pozisyonda topun Abdurrahman'ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. 77. dakikada Ali Tandoğan'ın kullandığı korner atışında ceza alanında iyi yükselen Ömer Erdoğan'ın kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 80. dakikada Ceyhun'un ceza alanı dışından falsolu şekilde kullandığı serbest atışta, top direğin yanından auta gitti. 81. dakikada Bursaspor'un golü geldi. Vederson'un ceza alanına gönderdiği topu, Volkan Şen şık bir vuruşla uzak kale direği dibinden filelerle buluşturdu: 0-1 82. dakikada Sivasspor'un Bursaspor ceza alanı dışında kazandığı serbest atışı, Ceyhun kullandı. Sedat'ın yakın mesafeden vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü. 90. dakikada Sivasspor kalecisi Ramoviç ile karşı karşıya kalan Sercan'ın yerden vuruşunda, kaleci Ramoviç yatarak topu kontrol etti. 90+1. dakikada Ozan'ın topu ceza alanına gönderdiği pozisyonda, Sercan istediği vuruşu yapamayınca Bursaspor net bir fırsattan yararlanamadı. 90+2. dakikada Ceyhun'un ceza alanı dışından sert vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. 90+3. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest atışta, kaleci Ramoviç de gol için rakip kaleye geldi. Ceyhun'un kullandığı serbest atışta, kaleci Ivankov topu kontrol etti. Oyunu eliyle başlatan Ivankov, meşin yuvarlağı Ali Tandoğan'a gönderdi. Ali Tandoğan, Sivasspor yarı alanına girer girmez yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımının 2. golünü kaydetti: 0-2 Maç, 2-0 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla, ligde bu sezon arka arkaya 3. galibiyetini alan Bursaspor puanını 9'a yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı. Sivasspor, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki ilk yenilgisini aldı. Sivasspor, Bakkal yönetiminde daha önce çıktığı 9 maçta, 8 beraberlik, 1 galibiyet almıştı. Stat: 4 Eylül Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Sivasspor: Ramoviç xxx, Abdurrahman xx, Sedat xx, İvanovs xx, Ferhat xx, Kadir xx, Mehmet Nas xxx (Dk. 84 İbrahim Şahin ?), Bruno Zita xx (Dk. 67 Uğur), Ceyhun xxx, Cihan Yılmaz xx (Dk. 73 Erman xx), Mehmet Yıldız xx Bursaspor: Ivankov xxx, Ali Tandoğan xxxx, Stepanov xx, Ömer xxx, Vederson xx, Hüseyin xxx, Batalla xx (Dk. 63 Sercan xx), Ozan xxxx, Ergiç xxx, Volkan Şen xxxx (Dk. 88 Stenıert ?), Nunez xx (Dk. 63 Insua xx) Goller: Dk. 81. Volkan Şen, Dk. 90+3 Ali Tandoğan (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 39 Bruno Zita, Dk. 56 Cihan Yılmaz, Dk. 87 Sedat (Sivasspor), Dk. 82 Ozan, Dk. 86 Sercan (Bursaspor)