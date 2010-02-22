Bursaspor: 3 - Fenerbahçe: 2

T24

5. dakikada Cristian'ın pasında topla buluşan Alex, ceza yayının hemen dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-07. dakikada Volkan'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Volkan Demirel'in çeldiği top yan direkten döndü. Altıpasta topa yetişen Bilica, Bursasporlu oyunculardan önce topu kornere attı.8. dakikada Alex'in kendi yarı alanından Bursaspor savunmasının arkasına attığı topu kontrol eden Güiza, hızla ceza alanına girip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İspanyol futbolcunun vuruşunda, ileri çıkan kaleci Ivankov'dan dönden topu savunma uzaklaştırdı.10. dakikada Özer'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Alex'in ceza alanına girer girmez vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.13. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, ceza yayı üzerinde Alex vurdu, top kaleci Ivankov'da kaldı.21. dakikada sağdan korner kullanan Alex, topu ceza alanı dışında sol çaprazdaki Vederson'a gönderdi. Bu futbolcunun yerden sert bir şekilde ceza alanına gönderdiği topa ceza alanı içinde Andre Santos şık bir hareketle dokunarak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-026. dakikada topu sol kanattaki Ozan İpek'e gönderen Batalla, ceza alanına koştu. Ozan İpek'in soldan ortasına ceza alanında iyi yükselen Batalla, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek, farkı bire indirdi: 2-129. dakikada Emre'nin ceza alanına gönderdiği topa, Güiza'dan önce İbrahim kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere attı.35. dakikada Emre'nin pasıyla Alex topla buluştu. Bu oyuncunun ceza alanı dışından sert şutunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.42. dakikada Emre'nin kendi yarı alanından uzun pasında, ceza alanına hareketlenen Güiza'dan önce, ileri çıkan kaleci Ivankov topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.57. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda, top üstten auta gitti.63. dakikada Vederson'un pasında, ceza alanı içinde sol çaprazda kaleci Ivankov ile karşı karşıya kalan Güiza'dan önce araya girerek topa müdahale eden İbrahim, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.73. dakikada Andre Santos'un pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Semih'ten önce kaleci Ivankov, ileri çıkarak topu kontrol etti.79. dakikada ceza alanına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Vederson'un yerden şutunda, kaleci Ivankov direğin dibinde topa sahip oldu.80. dakikada Ali'nin soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Ömer Erdoğan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.85. dakikada Bursaspor'un ceza alanı içi sağ çaprazında kazandığı faul atışında, Bekir Ozan'ın dokunduğu topa Ozan İpek vurdu, barajdan çıkarak ayağını uzatan Cristian'ın ayağına çarpan top, uzak köşeden ağlara gitti: 2-290 artı 1. dakikada gelişen Bursaspor kontraatağında, Fenerbahçe savunması az adamla yakalanırken, sağdan Volkan'ın pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan İpek'in vuruşunda, top filelere gitti: 2-3 Bursaspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yendi.