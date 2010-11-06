Bursaspor: 2 Antalyaspor: 2

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında lider Bursaspor deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.







Antalyaspor'un sayıları 23'te Uğur İnceman ve 44'te Kerem'den gelirken, Bursaspor'a 1 puanı getiren golleri ise 52'de Ali Tandoğan ve 74'te Ozan İpek kaydetti.

Karşılaşmaya çok tutuk başlayan Bursaspor, Antalyaspor'un tam saha pres uygulaması ile top kullanmakta zorlandı. Oldukça baskılı bir oyun oynayan ev sahibi ekip, 23. dakikada sağ kanattan Tita'nın güzel ortasına çok iyi vuran Uğur İnceman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Bursaspor, geriye düşmenin şokunu üzerinden atlatamadan 44. dakikada Kerem'in attığı harika golle bir anda soyunma odasına 2-0 yenik gitti.









Tandoğan hastanelik oldu



Ancak ikinci yarıda toparlanan Bursaspor, 52. dakikada Ali Tandoğan'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi. Golden sonra dili boğazına kaçan Tandoğan hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbolcunun saha içerisinde hareketsiz yerde kalması ise yürekleri ağza getirdi.



2-1'den sonra morallenen Bursaspor, oyunda hakimiyeti eline aldı. Orta sahada ilk yarıya nazaran daha derli toplu bir görüntü çizen Yeşil-Beyazlılar, 74. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Ozan İpek'in attığı golle 2-0 geriden geldiği karşılaşmada 2-2'yi bulmayı başardı.



İlerleyen dakikalar ne Antalya'ya ne de Bursa'ya gol getirmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.





