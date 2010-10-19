-BURSASPOR 17. AVRUPA SINAVINDA BURSA (A.A) - 19.10.2010 - Bursaspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçta yarın İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Valencia'ya evinde 4-0 gibi farklı skorla yenilen, ardından Glasgow Rangers deplasmanından da iyi futbol oynamasına karşın 1-0 yenik ayrılmaktan kurtulamayan yeşil-beyazlı takım, zorlu Manchester deplasmanında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Yeşil-beyazlı takım, kuruluşundan sadece 13 yıl sonra 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılmış, çeyrek finalde dönemin en önemli takımlarından biri olan Dinamo Kiev'e iki maçta da yenilerek elenmişti. Bursaspor, 1986-87 sezonunda ise bu kez kupa şampiyonu olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Şanssız bir kura çeken yeşil-beyazlı takım, ilk turda eşleştiği Ajax'a sahasında 2-0, deplasmanda da 5-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. -İNTERTOTO MAÇLARI- Bursaspor, 1994-1995 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek İntertoto Kupası'na katılma hakkını kazandı. İntertoto Kupası'nda çok başarılı maçlar çıkaran yeşil-beyazlı takım, son karşılaşmada evinde Almanya'nın Karlsruher SC takımını ağırladı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3'lük skorla biten maçta, penaltılara gidildi. Penaltı atışları sonucu turu geçen taraf Karlsruher SC takımı oldu. Tüm bu sonuçlara göre Bursaspor, Avrupa'da oynadığı 16 maçın 6'sını kazanırken, 4 beraberlik 6 yenilgi aldı. Bursaspor'un Avrupa kupalarında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle: Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 1974-75 Bursaspor-Finn Harps: 4-2 Finn-Harps-Bursaspor: 0-0 Dundee United-Bursaspor: 0-0 Bursaspor-Dundee United: 1-0 Dinamo Kiev-Bursaspor: 2-0 Bursaspor-Dinamo Kiev: 0-1 1986-87 Bursaspor-Ajax: 0-2 Ajax-Bursaspor: 5-0 İntertoto Kupası 1994-95 Wimbledon-Bursaspor: 0-4 Bursaspor-Beitar Jaruselam: 2-0 Charleori-Bursaspor: 0-2 Bursaspor-FC Kösice: 1-1 Bursaspor-OFI Crete: 2-1 Bursaspor-Karlsruher: 8-9 (Penaltı) UEFA Şampiyonlar Ligi 2010-2011 Bursaspor-Valencia: 0-4 Glasgow Rangers-Bursaspor: 1-0 -İYİ BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın akşam Manchester United takımıyla deplasmanda yapacakları maça ilişkin, ''İnşallah hem Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceğimiz açısından hem de Bursaspor'daki geleceğimiz açısından güzel bir mücadeleyle, iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Döneceğimize de inanıyoruz'' dedi. Sağlam, İngiltere'ye hareketten önce Yenişehir Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Manchester United maçının Bursaspor'un tarihin bakımından önemli bir karşılaşma olacağını söyledi. Old Trafford Stadı'nda Manchester United'e karşı oynamanın ayrıca önemli bir onur ve gurur olduğunun altını çizen Sağlam, şöyle konuştu: ''Ama tabi ki orada sadece oynamakla kalmayıp iyi bir futbol ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve sonuucunda da uzun yıllar hatırlanabilecek, anılabilecek bir sonuçla ayrılmak gerekiyor. Bunu yapmak için elimizden geleni sahaya yansıtacağız. İnşallah hem Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceğimiz açısından hem de Bursaspor'daki geleceğimiz açısından güzel bir mücadeleyle, iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Döneceğimize de inanıyoruz. Hayırlısı olsun.'' Sağlam, bir gazetecinin ''Manchester United'in kötü gidişi sizin için avantaj olur mu?'' yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi: ''Manchester United'in kadrosuna baktığınız zaman 30 tane üst seviyede oyuncu var. Dolayısıyla bu gibi takımlarda zaman zaman kötü gidiş gibi görünse de çok çabuk bir şekilde bundan kurtulunabiliyor. Onun için bunu hiç hesaba katmadan, çok ciddi anlamda, çok üst sevide bir mücadele ortaya koymamız ve futbolun doğrularını yapmak lazım 90 dakika boyunca. Bunun da yapacağız inşallah.''