-BURSASPOR : 1 - JAGIELLONIO BIALYSTOK: 1 UNTERSCHÜTZEN (A.A) - 13.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesinde sürdüren Bursaspor, Polonya'nın Jagiellonia Bialystok takımıyla yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya rakip yarı alanı baskı altına alarak başlayan yeşil-beyazlılar, ilk yarıda gole atma başarısı gösteremedi. İkinci yarıda sahaya altı oyuncu değişikliğiyle çıkan Bursaspor, aynı şekilde rakip yarı alanında gol arayışlarını sürdürürken, Grosicki'nin 83. dakikada attığı sürpriz gole engel olamadı. Bursaspor, yediği gole 4 dakika sonra İbrahim ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Bursaspor'da sakatlıkları devam eden Frederico İnsua, İvan Ergiç ve Hüseyin karşılaşmayı tribünden izlediler. -ERTUĞRUL SAĞLAM- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından basına yaptığı kısa açıklamada, ''Her şeye rağmen bir hazırlık maçıydı. Takımımız yoğun bir antrenman programı içinde. Böylesi hazırlık maçlarında iyiyi de kötüyü de görme şansımız oluyor'' dedi. Sakatlıkları devam eden İnsua, Ergiç ve Hüseyin'e bu maçta Bekir'in de katılmasından üzüntü duyduğunu belirten Sağlam, ''Şükürler olsun ki sakatlıkları çok önemli değil'' diye konuştu. -RAKİP DEĞİŞTİ- Bu arada Bursaspor'un kamp programı çerçevesinde bugün İran'ın Steel Azin takımıyla karşılaşması planlanmıştı. Ancak İran takımının futbolcularının dün gece zehirlendiği haberi üzerine Bursaspor son dakikada yapılan program değişikliğiyle bölgede kamp yapan Polonya'nın Jagiellonia Bialystok takımıyla karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, kamp programı çerçevesinde 15 Temmuzda İngiltere'nin Stoke City, 17 Temmuzda Sırbistan'ın Kızılyıldız, 21 Temmuzda da Almanya'nın Borussia Dortmund takımlarıyla hazırlık maçı yapacak. Stat: Unterschützen Hakemler: Roland Braunschmidt, Paul Petho, Albert Wandl (Avusturya) Bursaspor: Yavuz, Ömer, Vederson (Dk. 46 Mustafa), Bekir (Dk. 46 Eren), Volkan (Dk. 46 Steinert), Batalla (Dk. 46 Ali Tandoğan), Turgay (Dk. 46 Sercan), Ramazan, İbrahim, Kirita, Ozan (Dk. 46 Muhammet)(Dk. 65 İsmail) Jagiellonio Bialystock: Gikiewicz, Kascelan, Skerla, Kupisz, Lato, Sidgy, Cionek, Norembuena, Frankowski, Grzyb, Burkhardt Goller: Dk. 83 Grosicki (Jagiellonio Bialystock), Dk. 87 İbrahim (Bursaspor)