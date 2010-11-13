Bursaspor: 0 Trabzonspor: 2

T24 - Bordo-Mavili taraftarların "Bize her yer Trabzon" şeklinde yaptığı tezahürat Bursa'da da gerçekleşti ve Trabzonspor deplasmanda Yeşil-Beyazlı ekibi 2-0'lık skor ve rahat bir oyunla devirerek geçtiğimiz hafta rakibinden devraldığı liderliği sürdürdü.



Haftanın maçına etkili başlayan taraf konuk Trabzonspor oldu. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Sağ kanattan Burak'ı kaçırmak isteyen Engin'in pasına Vederson müdahale etti. Ancak kısa düşen topta Burak boş durumdaki Jaja'yı gördü ve Brezilyalı yıldız topun gelişine yaptığı enfes plasesiyle takımını 1-0 öne geçirdi.





Jaja sahnede



Öne geçtikten sonra da oyundaki disiplinini bozmayan Şenol Güneş'in öğrencileri 16. dakikada Selçuk'un uzun pasına hareketlenen Umut'un asistinde Jaja'nın topu ağlara göndermesiyle durumu 2-0'a getirdi.



İlk 16 dakika içerisinde kalesinde 2 gol gören Bursaspor ise yaşadığı büyük şok sonrası 30. dakikadan sonra Trabzon'u zorlamaya başladı. Insua ve Ozan İpek ile pozisyonlar bulan Yeşil-Beyazlılar, skoru değiştiremeyince ilk yarı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.





Timsah Onur'u geçemedi



İkinci yarının ilk dakikalarında golü bulmak için bastıran Bursaspor, Trabzon savunması ve kaleci Onur'u geçemeyince zaman ilerledikçe oyundan düşmeye başladı. Konuk Trabzonspor ise kontrollü bir oyun sergileyerek kısa paslarla rakibini yordu.



Bursa teknik direktörü Volkan Şen'i oyun alarak tüm riskleri göze alsa da Yeşil-Beyazlılar, iyi kapanan Trabzonspor savunmasını aşamadı ve karşılaşma Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 29 yaparak geçtiğimiz hafta Bursaspor'dan devraldığı liderliği sürdürürken Bursaspor ise 25 puanda kalarak Kayserispor'un ardından 3. sıraya geriledi.





