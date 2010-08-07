Bursaspor: 0 Trabzon: 3

T24 - Süper Kupa Finali'nde, son şampiyon Bursaspor'u Kolombiyalı yıldızı Gutierrez'in 3 golü ile deviren Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa Finali'nde geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig Şampiyonu Bursaspor'u Gutierrez'in 3 gol attığı maçta 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk Süper Kupa Şampiyonluğuna ulaştı.



Karşılaşma sert başladı, Trabzonspor'dan Cale 5.dakikada Volkan Şen'e yapığı faul sonrası sarı kart gördü.

Maça iki takımda oldukça hızlı başladı, ilk dakikalarda karşılıklı ataklarla geçildi.



Maçtaki ilk tehlikeli pozisyonu Bursaspor kullandığı köşe vuruşu ile yakaladı. 12.dakikada soldan vederson'un kullandığı köşe vuruşunda Ömer kafayı vurdu, topu son anda çizgiden Serkan Balcı çıkardı.



Trabzonpor 17.dakikada Gutierrez ile etkili oldu, Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında, Gutierrez kale sahasının hemen önünde topa dokunamadı.



22.dakikada Karşılaşmaya su molası verildi.



30.dakikada Ali Tandoğan ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Onur'dan seken topa Turgay hamle yaptı ancak vuruşunda top auta gitti.



Selçuk İnan 32.dakikada uzaklardan harika bir şut çıkardı, Ivankov topu güçlükle kornere çeldi.



Trabzonspor 45.dakikada organize geldi, Burak Yılmaz'ın topuk pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Alanzinho'nun set şutu az farkla auta gitti.



Karşılıklı ataklarla geçilen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.



56.dakikada Ceyhun'un uzaktan vuruşu kaleci Ivankov'dan döndü, pozisyonu takip eden Gutierrez topu ağlara yolladı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.



62.dakikada Selçuk İnan'ın ara pası ile ceza sahasına giren Gutierrez topu kaleci Ivankov'un üzerinden şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını Süper Kupa Finali'nde 2-0 öne geçirdi.



Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Egemen yükselip kafa vuruşunu yaptı, arka direğe giden top Gutierrez'in önünde kaldı ve Kolombiyalı 72.dakikada kendisinin ve takımının 3. golüne imza attı. 3-0



80.dakikada Yattara'nın ortasında kafayı vuran yine Gutierrez oldu, ancak bu kez top kaleci Ivankov'da kaldı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında Bursaspor'un oyundan düşmesi ile başka pozisyon yaşanmazken, Trabzonspor tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.





