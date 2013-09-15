Kartal zirveyi sevdi: 0-3

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürdü hem de gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı... Karşılaşmada uzatma dakikaları gösterilince Bursaspor Teknik Direktörü Daum sahayı terkedip soyunma odasına gitti. Alman çalıştırıcı 1 dakika sonra geri döndü.

Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Hugo Almeida, 37. dakikada Tomas Sivok ve 64. dakikada Julien Escude kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle 4. maçında 4. 3 puanını alarak 12 puana yükseldi. Bursaspor ise 4 puanla 15. sıraya geriledi...

Beşiktaş, ligin 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ederken Bursaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Sivok'a doğum günü hediyesi



15 Eylül Doğum günü olan Tomas Sivok, Bursaspor karşısında 1 de gol attı. Takımının da 3 puan alması Çek oyuncuya doğum günü hediyesi oldu...

Bursaspor: Frey, Şener, Serdar, Civelli, Taiwo, Şamil, Yasin, Murat, Batalla, Tuncay, Pinto

Teknik Direktör: Christoph Daum

Beşiktaş: Tolga-Serdar, Sivok, Escude, Ramon-Atiba, Oğuzhan, Fernandes, Gökhan,Olcay- Almeida

Teknik Direktör: Slaven Bilic

Maçtan dakikalar



-Escude'nin golü ile skor 3-0 oldu. Dakika: 64

-Sivok'un golü ile skor 2-0 oldu. Dakika: 37

- Beşiktaş, 14. dakikada Almeida'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Belluchi Tribüne çıktı

Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında ayak bileğine yediği tekme nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacacak olan Belluschi karşılaşmayı tribünden izledi. Bursasporlu taraftarlar ısınmaya çıkan futbolculara ise büyük destek verdi.

Kazım yedek kulubesinde

Bursaspor'un Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Colin Kazım teknik direktör Daum tarafından maç kadrosuna alındı. Alman teknik direktör Kazım'ı yedek kulübesinde yanına oturtmayı tercih ederken, Murat Yıldırım'a o bölgede şans verdi.

Atkı şov yine büyüledi

Bursasporlu taraftarlar hopeörlerden Kurtlar Vadisi müziği çalınırken yapmış olduğu atkı şov yine izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Maçın başlamasına 45 dakika kala tribünlerin tamamının dolması dikkat çektdi.

Enes üçlü çektirdi

Bursasporlu taraftarlar amigonun sahaya inip üçlü çektirmesini istedi. Ancak güvenlik Güçleri buna izin vermedi. Daha sonra yeşil beyazlı taraftarların isteği üzerine genç Enes Ünal santraya gelerek taraftarlara üçlü çektir.