T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal zirveyi sevdi: 0-3

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

15 Eylül 2013 23:47

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürdü hem de gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı... Karşılaşmada uzatma dakikaları gösterilince Bursaspor Teknik Direktörü Daum sahayı terkedip soyunma odasına gitti. Alman çalıştırıcı 1 dakika sonra geri döndü.

Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Hugo Almeida, 37. dakikada Tomas Sivok ve 64. dakikada Julien Escude kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle 4. maçında 4. 3 puanını alarak 12 puana yükseldi. Bursaspor ise 4 puanla 15. sıraya geriledi...

Beşiktaş, ligin 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ederken Bursaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.


Sivok'a doğum günü hediyesi


15 Eylül Doğum günü olan Tomas Sivok, Bursaspor karşısında 1 de gol attı. Takımının da 3 puan alması Çek oyuncuya doğum günü hediyesi oldu...

 

 

Bursaspor: Frey, Şener, Serdar, Civelli, Taiwo, Şamil, Yasin, Murat, Batalla, Tuncay, Pinto

Teknik Direktör: Christoph Daum

Beşiktaş: Tolga-Serdar, Sivok, Escude, Ramon-Atiba, Oğuzhan, Fernandes, Gökhan,Olcay- Almeida

Teknik Direktör: Slaven Bilic

Maçtan dakikalar


-Escude'nin golü ile skor 3-0 oldu. Dakika: 64

-Sivok'un golü ile skor 2-0 oldu. Dakika: 37

- Beşiktaş, 14. dakikada Almeida'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

 

 

Belluchi Tribüne çıktı

 

Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında ayak bileğine yediği tekme nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacacak olan Belluschi karşılaşmayı tribünden izledi. Bursasporlu taraftarlar ısınmaya çıkan futbolculara ise büyük destek verdi.

 

Kazım yedek kulubesinde

 

Bursaspor'un Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Colin Kazım teknik direktör Daum tarafından maç kadrosuna alındı. Alman teknik direktör Kazım'ı yedek kulübesinde yanına oturtmayı tercih ederken, Murat Yıldırım'a o bölgede şans verdi.

 

Atkı şov yine büyüledi

 

Bursasporlu taraftarlar hopeörlerden Kurtlar Vadisi müziği çalınırken yapmış olduğu atkı şov yine izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Maçın başlamasına 45 dakika kala tribünlerin tamamının dolması dikkat çektdi.

 

Enes üçlü çektirdi

 

Bursasporlu taraftarlar amigonun sahaya inip üçlü çektirmesini istedi. Ancak güvenlik Güçleri buna izin vermedi. Daha sonra yeşil beyazlı taraftarların isteği üzerine genç Enes Ünal santraya gelerek taraftarlara üçlü çektir.

 

ETİKETLER

bursasporbeşiktaşmaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24