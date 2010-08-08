-BURSASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - TFF Süper Kupa mücadelesinde Bursaspor ile Trabzonspor ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı. Futbolda 2009-2010 sezonunda Turkcell Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu'nu karşı karşıya getiren mücadelenin ilk yarısında Trabzonspor daha atak bir görüntü ortaya koydu. Bursaspor karşısında daha iyi pas yapan, orta alan üstünlüğünü elinde tutan bordo-mavili ekip, net bir pozisyon üretemese de kontrolü elinden bırakmadı. Maçın 12. dakikasında korner atışında Ömer'in kafa vuruşuyla bordo-mavili kaleyi yoklayan Bursaspor, 30. dakikada Ali'nin uzaktan şutu sonrası kale önünde oluşan pozisyonda rakibi karşısında tehlikeli oldu. İlk yarının genelinde rakip sahaya oyunu yıkmayı başaramayan son lig şampiyonu, kontrataklarla tehlikeli olmaya çalıştı. Bursaspor'un son dakikalarda rakip yarı alanındaki hücum organizasyonları da sonuç getirmedi. 6. dakikada Burak'ın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 9. dakikada Colman'ın ara pasında ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Teofilo, Bursaspor savunmasında Ömer'in baskısıyla şut vuramayıp topu auta çıkardı. 12. dakikada Vederson'un soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kale önünde kafayla Serkan çıkardı. Daha sonra Trabzonsporlu futbolcular topu kontrol etti. 17. dakikada Burak'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topa müsait durumdaki Teofilo ayak koyamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 30. dakikada Ali'nin uzaktan sert şutunda Onur'un göğsünden seken topu ceza alanı içinde Turgay tamamlamak istedi. Trabzonspor savunmasında Glowacki ile Turgay aynı anda topa hamle yapmak isterken Turgay'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak auta çıktı. 32. dakikada Selçuk'un ceza alanının dışından sert şutunda kaleci Ivankov son anda topu kornere çelerek kalesini gol tehlikesinden kurtardı. 45. dakikada orta alanda aldığı topu kale önüne kadar taşıyan Alanzinho'nun vuruşunda top kaleci Ivankov'da kaldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Baki Tuncay Akkın, Nihat Mızrak Bursaspor: Ivankov, Ali, Ömer, İbrahim, Vederson, Volkan, Kirita, Batalla, Ergiç, Ozan, Turgay Trabzonspor: Onur, Serkan, Glowacki, Egemen, Cale, Burak, Selçuk, Ceyhun, Colman, Alanzinho, Teofilo Sarı Kartlar: Dk. 5 Cale, Dk. 18 Egemen, Dk. 33 Selçuk (Trabzonspor), Dk. 39 Kirita (Bursaspor)