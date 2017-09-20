Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu maçından notlar

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

MAÇA İLGİ AZ

Bursaspor\'un Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasına taraftarların ilgisini az oldu. Karşılaşmaya 4 bin civarı futbolsever gelirken, tribünlerin büyük bölümünde ise boşluklar görüldü. Yeşil-beyazlı ekibin taraftarları, Bursaspor sahaya çıkınca alkışlarla takımlarına destek oldular. Tarsus İdman Yurdu için ayrılan misafir tribününde ise yalnızca 2 taraftar yer aldı.

LE GUEN\'DEN ROTASYON

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kupa maçında rotasyona gitti. Kaleyi uzun bir sürenin ardından Harun Tekin, 20 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer\'e bıraktı. Savunmanın tandeminde Ekong - Titi ikilisini bozmayan Fransız teknik adam, sakatlıkları bulunan Pablo Martin Batalla ve Jires Kembo Ekoko\'yu ise kadroya dahil etmedi.

Transfer döneminin son gününde Bursaspor\'a dahil olan Yusuf Erdoğan da ilk kez yeşil-beyazlı forma ile ilk 11\'de maça çıkıyor. Genç oyuncu daha önceki 2 lig maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu.

GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Öte yandan Süper Lig\'de 24 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray\'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın biletlerinin yarın satışa çıkacağını duyurdu.

Yarın sabah saat 10.00\'dan itibaren satışa sunulacak biletlerin fiyatları şu şekilde;

VIP 1.BALKON: 400 TL

VIP 2.BALKON: 400 TL

BATI ALT TRİBÜN: 200 TL

SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 100 TL

SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 90 TL

GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 50 TL

TOFAŞ TRİBÜNÜ: 50 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 65 TL