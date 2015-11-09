Bursaspor - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş'ten yerel muhabire yanıt: Senin kaptanın bana gelmek için yalvardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor galibiyetini değerlendirirken, "İlk defa bir takım bize karşı üstün oynadı. Bursaspor kazanmayı haketti" dedi. Güneş, yerel bir muhabirin sorusuna sinirlenirken, "Senin kaptanın bana yalvardı" dedi. Güneş ayrıca Ömer Hayyam'ın dizelerini kullanarak, "Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda 1-0 galip geldikleri Bursaspor maçını değerlendirdi ve yeşil-beyazlı ekibin galibiyeti hakettiğini söyledi.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Güneş Bursaspor deplasmanın zorluğunun yanısıra iyi bir hocaya sahipbir takımla oynadıklarını söylerken, "Avrupa Kupası maçından kısa bir süre sonra buraya geldik. İdman yapmadık sayılır. İlk defa bir takım bize karşı üstün oynadı ve kazanmaya yakındı. Bursaspor kazanmayı haketti; ama biz kazandık. Bizim iyi niyetimiz ve isteğimiz vardı. Oyuncular gücü yettiğince kazanmak ve puan almak için gayretleri vardı. Oyun akışımız ve pas alışverişimiz olmadı" dedi.

Güneş, "Rakibin zaman zaman kontrolünü kaçırdık, pozisyon verdik. Oyun üstünlüğü Bursaspor'daydı. Ama maç lehimize bitti. Geçen sene de Bursaspor taçtan bir gol yemişti. Bugün de taçtan sonra 3-4 pas yaptık ve golü bulduk. Bursaspor yine öyle bir golle kaybetti. Bizim şansımız ilk defa yüzümüze güldü. bu galibiyet bizim için çok önemli. Oyuncular bu galibiyeti haketti demiyorum çünkü istekleri ve gayretlerine Allah da yardımcı oldu. İlk defa böyle bir şey oldu. 11. maçta ilk defa şans yüzümüze güldü. Bu maçın kıymetini bilmek zorundayız. Daha diri, rakibe daha az pozisyon veren bir takım olmak durumundayız. Onun için bu maçı unutmayacağız" diye konuştu.

Maçtaki ilk değişikliği Necip'le yaptığının hatırlatılması üzerine ise Şenol Güneş, "Bugün itibariyle tam tersi başlayabilirdim. Sosa veya Oğuzhan'dan birini oynatmayın Necip'le başlayabilirdim. Ama ne hücuma ne de savunma anlayışında çok iyiydik. Atiba'ya çok yük bindiğinde ve zaman zaman öne çıkınca Josue boş kaldı. Hosogai ile Bekir zaman zaman hücuma çıkıp bir de cezasahası dışından şut atmaya başlayınca sıkıntı çektik. Önce ortasahayı kontrol etmeye çalıştık. O konuda iyiydik. Ama hücuma daha çok çıkmaya çalıştık, ikinci yarı yorgun olmamıza rağmen bunu da yapmaya çalıştık. necip'in de direnci vardı. Olcay çok katkı yaptı, dinamizm kattı. Ricardo da çok çalıştı. Ama oyun tarzı itibariyle Ricardo, Gökhan, Oğuzhan, Sosa diri olduğu zaman hem hücum ediyoruz hem rakip üzerimize gelemiyordu. Bugün rakip bize geldi. Biz çok sayıda hücuma çıkamadık. Bu da oyun formatımızın işlemediğini gösterdi. Hamleyi öyle yaptık. Gol yeseydik iki forvete de dönebilirdik. Ne yaptığınız önemli değil, bugün 3 puan önemliydi. Bu yorgunluğun üzerine zaman zaman geride hamlelerde geç kaldık, rakibe çıkarken pozisyon verdik, yapmayacağımız işlerdi" değerlendirmesinde bulundu.

'Basın bu işi kaşıyor'

Oyuna giren ve girmeyenlerden de memnun olduğunu vurgulayan Şenol Güneş basına da tepki göstererek iyi niyete vurgu yaptı ve "Bu işi basın mensubu arkadaşlarımız kaşıyor. Doğru bir şey yapmıyorlar. Doğrudur bir başka arkadaşımız da girebilir. Bir akıcılık gidiyor. Takımın bir gidişi var. Kenarda bekleyen arkadaşlarımız da giren çıkan da bu takımın herkeske ihtiyacı var. 3 dakika 5 dakika bu takımın herkese ihtiyacı var. Kadromuz zaten sayısal olarak az. Oyuncu oynamadığı zaman niyetinin de sahaya yansıdığını düşünüyorum. O temiz niyet olmasa Allah size yardım etmez. Tabi yetenek ve kalite önemlidir. O yetenek ve kalitenin eksik olduğu yerde böyle şansa bir maç alabiliriz" ifadelerini kullandı.



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Gökhan Töre arasında geçen olayın da sorulması üzerine Güneş, "Olayla ilgili bilgim yok. Eğer böyle bir şey varsa ve oyuncu m suçluysa gereği yapılır. Oyuncularım büyüklerine karşı saygılı olmak zorunda" dedi.

Bursaspor yönetimiyle arasında yaşanan olayların sorulması üzerine tepki gösteren Şenol Güneş, ""Ben Bursaspor'u seviyorum, Bursa'yı seviyorum. Ben burada iyi niyetle hizmet ettim. Ben futbol hayatımda en büyük katkıyı Bursaspor'a yaptım. Bugün de bunun meyveleri yeniyor. Beni başka hocalarla karıştırmayın. Bursaspor'u, Bursa'yı seviyorum. Havası da güzel. Çok temiz bir havası var. Dağ havası var. Hiç de aksini söylemiyorum. Şimdi İstanbul'da söylediğim kirlilik manasını onlar da biliyorlar. Bana atılan küfürler bana hiç dokunmadı. Üzüldüm ama kendim için değil Bursaspor için üzüldüm. Bazı şeyleri açmak istemiyorum. Senin kaptanın bana yalvardı bana gelmek için. Sonra başkanı aradım konuştum. Bunları gündeme getirmek değil niyetim" diye konuştu.





'Kargalar sürüyle...'

Bursaspor'dan kimseyi ayartmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Senin kaptanın bana yalvardı gelmek için. Ben kulübün başkanını aradım. Hiçbir oyuncuyu ayartmadım. O kadar çirkin ifadeler kullanıldı ki; ama onlara Ömer Haylam'ın sözleriyle yanıt veriyorum: "Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile; kartallar yalnız uçar" dedi.

Bursaspor'u sevdiğini kaydeden Güneş, "Bursa'yı seviyorum. Ben burada iyi niyetle hizmet ettim. Ben futbol hayatımda en büyük katkıyı Bursaspor'a yaptım. Bugün de bunun meyveleri yeniyor. Beni başka hocalarla karıştırmayın. Bursaspor'u, Bursa'yı seviyorum. Havası da güzel. Çok temiz bir havası var. Dağ havası var. Hiç de aksini söylemiyorum. Şimdi İstanbul'da söylediğim kirlilik manasını onlar da biliyorlar. Bana atılan küfürler bana hiç dokunmadı. Üzüldüm ama kendim için değil Bursaspor için üzüldüm. Bazı şeyleri açmak istemiyorum. Senin kaptanın bana yalvardı bana gelmek için. Sonra başkanı aradım konuştum. Bunları gündeme getirmek değil niyetim."



Bazı kesimlerin istediği gibi açıklamalarını yorumladığını kaydeden Şenol Güneş, "İleri gitmek istemiyorum. Dergide benimle bir röportaj yapılıyor, 4 sayfalık röportajdan bir bölümü alıp ilgisiz bir yazıyorsunuz, benim kafam karışıkmış tazminat davası açacakmışım ki. Kavga etmek isteyenler benim üzerimden konuşuyorlar. Bu tip eleştirilerle saygısızlık yapıyorsun. Ben ülkemin huzuru, mutluluğu için çalışıyorum. İstanbul'da hava kirliği zaten var. Burada daha rahat çalıştım. Beşikttaş'ta 6 ay çalıştım, 6 yıl gibi geldi. Beşiktaş çalışması öyle zor bir yer. Burada çok daha mutluydum. Bunu dediğin zaman 'Beşiktaş kötü' diyebilirsiniz: Türk futbolunun gelişmesini istiyorsanız mesajlarımızın iyi taraflarını alın" çağrısında bulundu.