-Bursapor'da Anderlecht maçı hazırlıkları BURSA (A.A) - 19.08.2011 - Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 aat süren antrenmana sağ ayak bileğinde sakatlık bulunan Sercan, sağ üst adalesinde sertleşme olan Volkan ve Anderlehct maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan İpek katılmadı. Çekilen MR sonucu sağ üst adalesinde kanama tespit edilen zan İpek'in tedavisinin 22 Ağustos Pazartesi gününe kadar süreceği bildirildi. Antrenmana katılan futbolcular pas çalışması yaptı. Bursaspor, yarın 17.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir hazırlık maçı yapacak.