Bursa'nın İznik ilçesindeki cinayetin 3 şüphelisinden 1'i tutuklandı

İZNİK(Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde 3 gün önce zeytinlikte silahla vurularak öldürülen Hüseyin Koç cinayetinde 1 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

Bursa\'nın İznik ilçesinde 3 gün önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen S.U. ile buluşmak üzere Belediye mezbaha yolu Karataş mevkiinde öldürülen Hüseyin Koç\'u katil zanlısı ve olaya karıştıkları belirtilen 5 kişi akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından,S.U., F. U., T.U. serbest bırakılırken, ifadesinde cinayeti işlediğini söyleyen 16 yaşındaki C.U. babası Y.U. ve ağabeyi O.Y. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. C.U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.U. ve O.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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