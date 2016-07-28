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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bursa'nın dev holdinginin patronu ve çocukları gözaltına alındı

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, gözaltına alınanlar arasında cemaatle ilgisi olmayan kişiler bulunduğunu söyledi

28 Temmuz 2016 21:08

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve iki oğlunun da bulunduğu toplam 78 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; operasyonda, bir dönem Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve iki oğlu,  kentin ileri gelen işadamları Hulusi Karakuzu ve Sami Şentürk’ün de aralarında bulunduğu 76 işadamı da gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri soruşturmanın sürdüğü için gözaltına alınanların listesini açıklamazken, bu sayının 100’ü aşabileceği belirtildi.

 

CHP'li İrgil: Cadı avına dönüştü

 

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, gözaltına alınlar arasında tanıdıklarının da bulunduğunu, bunların cemaatle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Milletvekili İrgil, şunları söyledi: “Gözaltına alınanların bazılarını tanıyorum. Bunların cemaat ile hiç bir ilgileri yok. Olması da mümkün değil. Dönemin yöneticileri ve siyasileri bu kişileri dolaylı ve doğrudan yardım ve bağışa zorlamışlardır.

Paralel yapı ile bir zamanlar kol kola yürüyen yöneticiler ve siyasilerin hiç bir sorumluluk almazken, bedel ödemezken, bu insanlara faturanın kesilmesi düşündürücüdür. Binlerce asılsız ihbar ile cadı avına dönüşen bu süreç ülkenin geleceği açısından kaygı verici. İktidar bu paralel yapıyı destekleyici ve teşvik edici sorumlu arıyorsa dönüp aynaya baksın."

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