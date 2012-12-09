Bursa'nın 58 yıllık özlemi

Bursa'nın 58 yıllık tren özlemini sona erdirecek projenin tamamlanmasıyla Ankara'ya 2 saat 15 dakikada gidilebilecek.

Bursa ve Bandırma Limanı'nı demir yolu ağına bağlamayı amaçlayan ''Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi''nin ilk adımı olan Bursa-Yenişehir hattında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kent merkezindeki ana istasyonunun temeli, 16 Aralık'ta atılacak.

Bursa ile Ankara arasındaki yolculuk süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek proje, 2015 yılının sonuna doğru tamamlanarak, kentin 58 yıllık tren özlemi sona erecek.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, ''Ankara'dan yola çıkan insan, Bursa'ya 2 saat 15 dakika içinde ulaşmış olacak. Bu çok önemli, Bursa'nın Ankara'ya ulaşımı için adeta bir devrimdir'' dedi.