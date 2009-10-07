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Ekonomi

Bursalı mağaza ekipmanları üreticisi Moldova'da

07 Ekim 2009 20:35

Bursa merkezli, mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri üreticisi Üçge'nin, Moldova'da distribütörlük açacağı bildirildi.

Üçge'den yapılan yazılı açıklamada, firmanın, 19 ülkede 22 distribütörü bulunduğunu, satış pazarlama faaliyetlerini genişletme çalışmaları kapsamında, Doğu Avrupa ülkesi Moldova'da yeni bir yapılanmaya gideceği belirtildi.

Bir süredir devam eden görüşmelerin ardından, eylül ayında Moldova'da distribütör oluşumuna giden Üçge Mağaza Ekipmanları'nın, Alexei Bulgaru ile anlaşma sağladıktan sonra tanıtım çalışmalarına başladığı kaydedilen açıklamada, “İlk olarak 23-26 Eylül tarihlerinde düzenlenen Mobilya Fuarı Mold Expo'ya katılan Üçge'nin kasa altlığı ve duvar ünitelerini sergilediği standı, yaklaşık 200 ziyaretçiyi ağırladı” denildi.

Perakende sektörünün gelişme gösterdiği Avrupa ülkelerinden biri olan Moldova'da, Türk ürünlerinin ilgi gördüğü ve güven uyandırdığı bildirildi.

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