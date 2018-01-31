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Bursalı işadamı Orhan Altınöz son yolculuğuna uğurlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - HATAY’da geçirdiği beyin kanaması sonucu 8 gün yoğun bakımda kalan ve dün akşam yaşamını yitiren Bursalı iş adamı Orhan Altınöz (54), toprağa verildi

31 Ocak 2018 22:00

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - HATAY’da geçirdiği beyin kanaması sonucu 8 gün yoğun bakımda kalan ve dün akşam yaşamını yitiren Bursalı iş adamı Orhan Altınöz (54), toprağa verildi.  
Erbakan Vakfı İstişare Kurulu üyesi Orhan Altınöz, kayınpederini ve kayınvalidesini ziyaret amacıyla gittiği Hatay\'da 22 Ocak günü çarşıda dolaşırken fenalaştı. Uzun süredir yüksek tansiyon tedavisi gören Altınöz, ambulansla önce Reyhanlı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ardından da Hatay Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 8 gün yoğunbakımda tedavi gören Altınöz dün akşam yaşamını yitirdi.
Evli ve 3 çocuk babası olan ve BTSO Meclis Başkan Vekilliği görevi de yapan Altınöz, 54. Hükümetin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan\'ın dünürü merhum Necati Altınöz\'ün büyük oğluydu. Orhan Altınöz’ün cenaze törenine ailesi ile Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Zekeriya Birkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur  Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündür, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe, Bursalı işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ulucami’de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altınöz’ün cenazesi Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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