T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BURSALI GAZETECİLERDEN PROTESTO BURSA (A.A)

11 Mart 2011 18:11

-BURSALI GAZETECİLERDEN PROTESTO BURSA (A.A) - 11.03.2011 - Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı, ''Bugün bir arada duramazsak, omuz omuza direnemezsek, yarını yok edeceğiz'' dedi. BGC ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi tarafından, gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler için düzenlenen protesto yürüyüşüne katılan gazeteciler ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Setbaşı Caddesi'nde toplandı. Grup, taşıdıkları dövizlerle buradan Bursa Kent Müzesi önüne kadar yürüdü.  BGC Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı açıklamada, gazetecilerin ve yazarların baskı altına alınmak istendiğini savunarak, şöyle konuştu: ''Hrant Dink cinayetini araştıran ve bu konuda kitap yazdığı için kendisinden intikam alınmak istendiğini dile getiren Nedim Şener ile gazeteci Metin Göktepe cinayetinin peşini bırakmayan ve 'Ergenekon' olarak nitelenen yapılanmaya, günlüklerini ilk kez taşıyan Ahmet Şık da tutuklanarak cezaevine konuldu. Bugün bir arada duramazsak, omuz omuza direnemezsek yarını yok edeceğiz. Bunlar sadece kendimiz, meslektaşlarımız için değil, demokrasi için atılan çığlıklardır. Gazetecilerin susturulduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez.'' Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24