-BURSALI GAZETECİLERDEN PROTESTO BURSA (A.A) - 11.03.2011 - Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı, ''Bugün bir arada duramazsak, omuz omuza direnemezsek, yarını yok edeceğiz'' dedi. BGC ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi tarafından, gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler için düzenlenen protesto yürüyüşüne katılan gazeteciler ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Setbaşı Caddesi'nde toplandı. Grup, taşıdıkları dövizlerle buradan Bursa Kent Müzesi önüne kadar yürüdü. BGC Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı açıklamada, gazetecilerin ve yazarların baskı altına alınmak istendiğini savunarak, şöyle konuştu: ''Hrant Dink cinayetini araştıran ve bu konuda kitap yazdığı için kendisinden intikam alınmak istendiğini dile getiren Nedim Şener ile gazeteci Metin Göktepe cinayetinin peşini bırakmayan ve 'Ergenekon' olarak nitelenen yapılanmaya, günlüklerini ilk kez taşıyan Ahmet Şık da tutuklanarak cezaevine konuldu. Bugün bir arada duramazsak, omuz omuza direnemezsek yarını yok edeceğiz. Bunlar sadece kendimiz, meslektaşlarımız için değil, demokrasi için atılan çığlıklardır. Gazetecilerin susturulduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez.'' Grup, açıklamanın ardından dağıldı.