"Bursalı birkaç firma, Pentagon'un 'yok edilmesi gerekenler' listesinde!"

Bursa’nın üretim gücüne dikkat çeken Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Bursalı birkaç firma Pentagon’un yani ABD’nin ‘teyakkuz durumunda ilk ele geçirilmesi veya yok edilmesi gereken firmalar’ listesinde bulunuyor. Bunun nedeni ise firmaların sahip oldukları ekipmanlar ve üretim gücü” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Şehirde Boeing, Nasa ve Airbus’a parça üreten şirketler var. Ancak Bursa gücünün farkında değil. Bursalı bazı şirketler birkaç yıl önce Wikileaks belgelerinde yer aldı. Bu belgelerdeki firmalar Pentagon’un yani ABD’nin ‘teyakkuz durumunda ilk ele geçirilmesi veya yok edilmesi gereken firmalar’ listesinde bulunuyor. Bu firmaların listede bulunma sebebi ise sahip oldukları ekipmanlar ve üretim gücü. Bu firmalar, gerektiğinde tank, top, füze, uydu üretecek güçteler. Bu güçlerinin kendileri bile farkında değil ama ABD bunun farkında” dedi.

‘İş birliği güçlenecek’

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre, Bursa İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları çatısı altında 28 Mayıs’ta başlayan ve bugün sona erecek etkinlikler kapsamında konuşan Burkay, şunları anlattı: “Bursa tekstil, otomotiv ve makine sektörlerindeki liderliğini ‘taçlandırmak’ istiyor. Bunun için de hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl otomotiv ve tekstil sektörlerindeki inovasyon ve tasarım buluşmaları aynı zamanda gerçekleşti. Otomotiv sektörü Türkiye’de teknik tekstilin gücünü bilmiyordu. Tekstilciler de otomotiv sektörünün bu kadar çok teknik tekstile ihtiyacı olduğunu bilmiyordu. Bu buluşmalar işbirliklerini güçlendirecek.”

2023 hedefi 8 $

Burkay, Bursa’nın ihracat hedeflerindeki iddiasına da vurgu yaparak, “Türkiye’nin 2023’te kilo başına ihracat hedefi 4 dolar. Bursa şu anda 3.98 doları yakaladı. Böyle giderse 2023 yılında 8 dolar olur. Türkiye’nin hedefi 4 dolar olduğuna göre biz de 8 dolara çıkarız. Türkiye’nin tekstil ihracatında kg başına geliri 1.68 dolar, bu rakam Bursa’da 11 dolar. Ev tekstilinde katma değerli ürünler yaratma konusunda başarılarını ispatlayan üreticiler var Bursa’da” dedi.

‘Dikkat çektiler’

Bursalı şirketlerin Wikileaks belgelerine girmesiyle Türkiye’de de dikkat çektiğini belirten Burkay, “Son dönemde gündeme gelen ‘milli helikopter’ projesinin hayata geçmesi için çalışmalar başlatan hükümet bu şirketleri de davet etti. Hükümet bu şirketleri 50 milyar dolarlık yerli uçak, vagon, raylı sistem ve helikopter projelerinde lisans almaları için teşvik ediyor.

Son dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni raylı sistem için vagonların tümünü Bursalı bir şirketten temin etti. Bu ihalede yurtdışından 3.5 milyon dolara gelen bir vagon Bursa’da yarı fiyatına üretildi” diye konuştu.

‘50 AR-GE merkezi olacak’

Bursa’daki üretim gücünün yabancı şirkerlerle taçlanması gerektiğini sık sık vurguladıklarını anlatan İbrahim Burkay, şöyle konuştu: “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için en az 4-5 yeni sanayi yatırımını çekmesi gerek. Ulusarası bir şirket yatırım için geldiğinde benden 1200 Ar-Ge çalışanı istiyor. Bunu sağlamak için de üniversitelerimizle sanayimizin çok güçlü işbirliği yapması şart. Kısa süre sonra Bursa’daki Ar-Ge merkezi sayısı 2 katına çıkacak. 25 olan Ar-Ge merkezi sayısı 50’ye çıkacak.”

‘Grevler olumsuz etkilendi’

Geçtğimiz hafta otomotiv sektöründe yaşanan grevlerin etkisi ile ilgili olarak da Burkay, “İlk 4 ay çok iyi geçmişti. Ama bu grevler rakamları olumsuz etkiledi. Üretim ve ihracat performansı için hiç iyi olmadı. Otomotiv sektörü örgütlü çalışanın olduğu bir sektör. Daha çok yatırım gelmeli ve refah seviyesi gelişmeli” dedi.

Ecclestone'a Osmanlı tasarımı

Çocukluğu Bursa’da geçen ünlü modacı Atıl Kutoğlu ilk kez Bursa’da defile yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB’in işbirliğinde düzenlenen Bursa İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları kapsamında Atıl Kutoğlu da Bursa üreticilerin kumaşlarıyla hazırladığı tasarımlarını sergiledi. Ultra Modern Osmanlı temalı defilenin ilkini Mart ayında Paris’te gerçekleştiren ve büyük beğeni alan Kutoğlu daha da genişlettiği koleksiyonuyla Bursalı hemşehrilerinin karşısına çıktı. Kutoğlu, “Bursa’nın son derece üstün kalite, doku ve optikte kumaş üretiyor olması çok güzel bir gelişme. Dünyanın en ünlü modaevlerinden Chanel, tasarımlarını Fransa’nın Lyon kentindeki kumaşçıları ile hazırlıyor. Bursa da bir anlamda Türkiye’nin Lyon’u” dedi. Kutoğlu, bu koleksiyonundan aralarında Fransız şarkıcı Viktor Lazlo, Avusturya Kraliyet Ailesi üyeleri ve Formula 1’in patronunun kızı Tamara Ecclestone’nun da olduğu dünyaca ünlü isimler sipariş verdi.