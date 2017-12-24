Bursa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA- Karacabey karayolunda meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 10.00 sıraları Bursa - Karacabey yolunun Çingençeşme mevkiinde meydana geldi. İzmir yönüne giden Turgay B. (37) yönetimindeki 16 NTA 10 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpınca arkadsından gelen araçlar birbirine girdi. Yağışlı havanın da etkisiyle 5 aracın birbirine çartığı kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa ve Karacabey\'deki hastanelere sevk edilen yaralılardan sağlık durumları ağır olan Ayşe Gür (64) ve Hüseyin Baran (55) kurtarılmadı. 8 yaralının tedavileri ise sürüyor.

Kaza nedeniyle Bursa - Karacabey yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI