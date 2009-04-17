Bursa'dan Mısır'a 220 bin civciv ihraç edildi

Bursa'da hizmet veren Hastavuk A.Ş., Mısır'a 220 bin civciv ihracatı gerçekleştirdi. Civcivler Mısır'a Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kargo uçağıyla gönderildi.



Hastavuk A.Ş., Mısır'a ihraç ettiği 220 bin civcivi kargo düzenlemelerinin yapılmasıyla Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan yaptı. MNG Kargo'ya ait uçağa civcivlerin yüklenmesi sırasında, Yenişehir Kaymakamı Azmi Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil, Hastavuk Genel Müdür Yardımcısı Aydın Bayraktarlı ve MNG Kargo İhracat Antrepo Operasyon Müdürü Yavuz Şabudak hazır bulundu. Özel karton kutulara yerleştirilen civcivler hava sıcaklığı 20- 24 derece arasında sabit tutulan kargo uçağına özel araçlarla yerleştirildi. Civcivler yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Mısır'a ulaştırıldı.



Yolculuk sırasında hiçbir hayvanın telef olmadığını söyleyen Hastavuk Genel Müdür Yardımcısı Aydın Bayraktarlı, canlı hayvan taşımacılığının çok riskli olduğunu hatırlattı.



Mısır'a bir yıl boyunca Bursa'dan haftada üç gün, 220- 250 bin arasında değişen rakamlarda civciv ihraç edeceklerini belirten Hastavuk Genel Müdürü ihracattan elde edilecek gelir hakkındaki soruyu yanıtsız bıraktı.

