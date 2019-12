-BURSA'DAKİ TÖRENLER TKM'DE YAPILDI BURSA (A.A) - 29.10.2010 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, ''Müsterih ol ey Büyük Atatürk, senin kurduğun laik Türkiye Cumhuriyeti, kendilerine emanet ettiğin Türk gençliği tarafından her türlü tehdit ve saldırıya karşı en güçlü şekilde korunaklı ve dimdik ayaktadır'' dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da düzenlenen törenler, hava muhalefeti nedeniyle Tayyare Kültür Merkezinde (TKM) yapıldı. Vali Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeki Es'in, Valilikte tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler, hava muhalefeti dolayısıyla TKM'de devam etti. Vali Harput, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesini istemeyen, bunu kendi çıkarlarına ters gören devletler ve güçlerin hep olduğunu ve bundan sonra da olacağını söyledi. Bu güçlerin her seferinde farklı senaryolarla Yüce Türk milletini zaafa uğratmak ve onun evlatlarını birbirine düşürmek için akla hayale gelmeyen oyun ve planlar sahneye koyduklarını ifade eden Harput, şöyle konuştu: ''Bugün de aynı güçler, PKK terör örgütünü kurarak bu milletin evlatlarını birbirleriyle karşı karşıya getirmek, birbirine hasım yapmak ve iç müdahalelerle Türk milletinin gücünü zaafa uğratmak için her yola başvurmaktadırlar. Oynanmak istenen kirli oyunu millet olarak ibretle ve uyanık bir şekilde takip ediyoruz ama buradan bir kez daha ilan ediyorum: Bu oyunu bozacak ve hain odakların karanlık niyetlerini kursaklarında bırakacağız.'' Harput, bugün ülkemizin Avrupa'nın 6., dünyanın 17. büyük ekonomik gücüne sahip olduğunu, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ülkesi, 2050'de de ilk 3 arasında yer alacağını kaydederek, şöyle devam etti: ''Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde çıkar hesapları yapan güçler iyi bilsinler ki bu milletin evlatları dün olduğu gibi bugün de her türlü tehdide karşı sabır ve metanetini bozmadan birlik ve beraberlik halinde aynı inanç, aynı azim ve aynı kararlılıkla omuz omuza mücadele vererek hak ettikleri dersi verecektir. Kuvvetlinin haklı sayıldığı ve zayıfa hayat hakkı tanınmadığı acımasız günümüz dünyasında şunu herkes iyi bilsin ki Büyük Türk milleti, en kısa zamanda dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alacak ve sadece kendisinin değil diğer mazlum milletlerin de umudu ve güvencesi olamaya devam edecektir. Müsterih ol ey Büyük Atatürk, senin kurduğun laik Türkiye Cumhuriyeti, kendilerine emanet ettiğin Türk gençliği tarafından her türlü tehdit ve saldırıya karşı en güçlü şekilde korunaklı ve dimdik ayaktadır'' dedi. Tören, okunan şiirlerin ardından sona erdi.