Bursa’daki tekstilciler yerlerini başka sektörlere bırakıyor

Tekstil ihracatçılarını bir araya getirmek amacıyla kurulan ve kendi alanında dünyanın ilk 20 ticaret merkezi arasında yer aldığı belirtilen Bursa Uluslararası Tekstil Ticareti ve Alışveriş Merkezinde (BUTTİM), "Küresel ekonomik kriz"in de etkisiyle, tekstil firmalarının yerini, diğer sektörde faaliyet gösteren firmaların almaya başladığı bildirildi.



BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Biçen, yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün, artan maliyetlerin etkisiyle giderek daha kötü günler geçirdiğini belirterek, yaşanan son küresel ekonomik krizle birlikte, sektördeki kötüye gidişin hızlandığını söyledi.



Türkiye'nin sektördeki simge firmalarından Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii A.Ş'nin, bütün üretim faaliyetlerinin sona erdirildiğini hatırlatan Biçen, "Borçları olmayan fabrikanın tahammül etme gücünün kalmaması, sektörün geldiği noktayı göstermesi açısından önemli" görüşünü dile getirdi.



Biçen, BUTTİM'den yapılan tekstil ihracatının, birçok ilden fazla olduğunu ve yıllık 1 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:



"BUTTİM'de faaliyet gösteren imalatçı ve ihracatçı firmaların önemli bir kısmı, ithalata geçtiler. Bizim ürünlerimiz çok kaliteli ama maliyet yüksekliğinden dolayı ithalata mecbur kalıyoruz. İzlenen bu yol da günü kurtarmaya yönelik, hatta şu anda gününü kurtarana da ne mutlu... Bu durumu son bir yıldır yaşıyoruz. İnsanların dayanma gücü pek kalmadı. Aidatlarını ödeyemeyen firmalar var. Gelinen son nokta itibarıyla bu yıl sonunda BUTTİM'den yapılan tekstil ihracatında, yüzde 30-40 oranında azalma bekliyoruz."



Faaliyetlerini durduran veya askıya alan firma sayısının gün geçtikçe arttığına değinen Biçen, "İmalatçımız ve tüccarımızın moral motivasyonu olmadığı için, günlerce açılmayan ofisler var. Bu nedenle BUTTİM'in bazı kısımları terk edilmiş gibi gözüküyor" dedi.



Biçen, BUTTİM'in tekstil ticaretiyle uğraşanları bir araya getirmek amacıyla kurulduğuna işaret ederek, "Tekstil dışındaki sektörlerden, BUTTİM'e büyük ilgi var. Şu an çoğunluk tekstil firmalarında fakat (Türkiye, tekstili terk ediyor) gibi gözüktüğü için artık BUTTİM'i farklı sektörlere açma zorunluluğumuz bulunuyor" diye konuştu.



Çarşı bloğunda 1575, plazada ise 99 adet ofise sahip BUTTİM'de, banka şubeleri, PTT hizmet birimi, 40 bin hat kapasiteli telefon santralı, gıda üniteleri, uluslararası konferanslara ev sahipliği yapan kültür merkezi, 5 bin araçlık otopark, çocuk parkı, iç haberleşme için 2 bin adet dahili telefon, uydu ve dahili TV yayın sistemi bulunuyor.

