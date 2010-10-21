-BURSA'DAKİ SEL MAĞDURLARINA "ACİL DESTEK KREDİSİ" BURSA (A.A) - 21.10.2010 - Yapı Kredi Bankası ve KOSGEB, Bursa'da geçen hafta yaşanan sel ve su baskınlarında iş yerleri zarara uğrayan esnaf ve KOBİ'lere 100 bin liraya kadar sıfır faizli ''Acil Destek Kredisi'' veriyor. Yapı Kredi Bankası KOBİ Pazarlama Direktörü Sami Uğur Ağılönü, yaptığı yazılı açıklamada, Yapı Kredi Bankası olarak, ''Acil Destek Kredisi'' ile ülkede yaşanan doğal afetler nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf ve KOBİ'lerin kısa sürede toparlanmasını amaçladıklarını belirtti. Söz konusu kredinin sıkıntılı dönemden geçen Bursalı esnaf ve KOBİ'lerin şartlarını iyileştirmede katkısı olacağına inandığını ifade eden Ağılönü, kuruluşundan bu yana esnaf ve sanatkara desteğini sürdüren Yapı Kredi Bankası'nın, müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek onlara en uygun çözümü sunmaya devam edeceğini bildirdi. KOSGEB veri tabanına kayıtlı üretim, hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yararlanabileceği ''Acil Destek Kredisi''ne Yapı Kredi Bankası şubelerinden başvuru yapılabilinecek. İlk altı ayı ödemesiz, 24 ay vadeli olan kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.