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Bursa'daki maden faciasına 3 gözaltı

Bursa'daki grizu faciasıyla kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.

14 Aralık 2009 02:00

T24 - Bursa'da 19 işçinin yaşamını yitirdiği grizu faciasının ardından olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Büyükköy Madencilik'in genel müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Şirketin sahibi ise ortalarda yok.

'Gaz yok, çalışmaya devam'

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu faciasının ardından Büyükköy Madencilik'in yöneticileri Fahrettin Şolpan, Hayrettin Çelik ve Bayram Erdem gözatına alındı.

Zanlıların öğleden sonra adliyeye çıkarılması beklenirken, Büyükköy Madencilik sahibi Nurullah Ercan'dan ise haber olmadığı belirtiliyor.
 
6 ay kapanmıştı

Faciayla ilgili olarak hem Enerji Bakanlığı hem de Çalışma Bakanlığı ekipleri soruşturma yapıyor.

Maden sahasına inen ekipler, madendeki eksikleri, patlamada bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.

Yapılan ilk denetimler sonucunda ocakta madencilik faaliyetinin altı ay durdudurulmasına karar verilmişti.

Maden ocağında bu 6 ay sonrasında da eksiklikler giderilmediği takdirde üretim yapılamayacak.

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