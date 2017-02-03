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Bursa'daki IŞİD operasyonununda yabancı uyruklu 13 kişi tutuklandı

Bursa'da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlandığı iddia edilen 13 terör zanlısı tutuklandı

03 Şubat 2017 21:02

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonlarda Suriye'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere hazırlanan yabancı uyruklu 13 kişiyi gözaltına almıştı.

İzmir polisi ile koordineli yapılan operasyonda Uygur, Rus, Kırgız ve Azeri uyruklu şahısların, sahte Suriyeli kimliği kullandığı belirlendi. Terörle Mücadele ekipleri Görükle Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla kiralık evde kalan 13 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki ifadelerinde, çatışma bölgelerine gitmek için Bursa'da evlerde kaldıklarını itiraf eden terör örgütü üyeleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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