Bursa'daki işadamı cinayetleri 'ikiz cinayet'le aydınlatıldı!

Polis, Bursa’da işlenen iki ayrı cinayet arasındaki benzerlikten yola çıkarak katil zanlısını tespit etti. Öldürülen iki kişinin çocukluk arkadaşı olduğu belirlenen zanlı, Yalova’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İddiaya göre, Diyarbakır'da oturan Ebedin Yanık, 15 gündür haber alamadığı kardeşi Hayrettin Yanık'ı bulmak için Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.

Bir süre sonra İşadamının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki bir rezidansta kaldığı belirlendi.

Eve cilingir yardımıyla giren polis, Hayrettin Yanık'ı silahla başından vurulmuş halde ölü buldu.

Bursa polisi, boş bir arazide aynı şekilde öldürülmüş bir kişinin daha cesedini buldu.

Ahmet Murat Özakbulak'ın da başından vurularak öldürüldüğünü belirleyen polis, iki cinayetteki benzerlikten yola çıkarak katil zanlısının kimliğine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla Yalova’da yakalanan katil zanlısının, öldürülen kişilerin çocukluk arkadaşı olduğu tespit edildi.