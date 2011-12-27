-Bursa'daki banka şubesi soygununun zanlısı yakalandı BURSA (A.A) - 27.12.2011 - Bursa'da, dün akşam saatlerinde bir banka şubesinde 49 bin 500 lira, 28 bin 587 dolar, 24 bin 545 avro ile çeşitli bankalara ait toplam 122 bin 947 lira değerinde 6 adet çek çaldığı belirlenen zanlının, olayda kullanılan kırmızı renkli motosiklet ve pompalı tüfekten yola çıkılarak yakalandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) Mustafa Karayel Caddesi'nde bulunan özel bir bankanın şubesine gelen, başında siyah-kırmızı motosiklet kaskı bulunan bir kişinin elindeki pompalı tüfekle havaya bir el ateş ettiği belirtildi. Silah tehdidiyle belindeki tabancasını alarak etkisiz hale getirdiği güvenlik görevlisinden, kasadaki paraları elindeki poşete doldurmasını isteyen zanlının, paralarla birlikte geldiği motosiklete binerek, Yeni Yalova Yolu Alaşar köyü istikametine kaçtığı ifade edilen açıklamada, Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezine gelen alarm ve ''155 Polis İmdat'' telefonuna yapılan ihbarlar neticesinde banka görevlileriyle irtibata geçildiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde zanlının Gürsu ilçesine bağlı Cambazlar köyünde bir kahvehanede çalıştığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Silahlı banka soygunu olayını gerçekleştiren şahıs, söz konusu kahvehanede yakalanmış, yapılan ilk sorguda suçunu itiraf etmiştir. Şahsın yakalandığı yere yakın bir depoda sakladığı ve silahlı banka soygunu olayında kullanmış olduğu, 1 adet kırmızı renkli plakasız ön tampon kısmı kırık motosiklet, 1 adet av tüfeği, 1 adet banka güvenlik görevlisinden gasp edilen tabanca, üzerine giydiği pantolon ve çamurlu ayakkabılar ile siyah kısa kollu yelek, 1 adet siyah kar maskesi ile birlikte bankadan gasp edilen ve bir poşet içerisinde bulunan 49 bin 500 lira, 28 bin 587 dolar, 24 bin 545 avro ile çeşitli bankalara ait toplam 122 bin 947 lira değerinde 6 adet çek ele geçirilmiştir.'' Zanlının, Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından ''Silahlı banka soygunu'' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan, zanlının yakalanması için 250 kişiden oluşan 30 ekip görevlendiren ve 20 köyde arama yapan polisin, zanlıya, olayda kullanılan kırmızı renkli motosiklet ve pompalı tüfekten yola çıkarak ulaştığı öğrenildi.