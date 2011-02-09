-BURSA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 6 ÖLÜ BURSA (A.A) - 09.02.2011 - Bursa-İzmir çevre yolunda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü 30 dolayında kişinin de yaralandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, çevreyolunun Yeni Hal binası mevkisi yakınlarında yoğun sis nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü 30 kadar kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine gelen kurtarma ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursa-İzmir çevreyolu araç trafiğine kapatıldı. Bu arada, olay yerine gelen bir ambulas da kazaya karıştı.