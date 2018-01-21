Bursa'da 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua edildi 

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik\'e dua edildi.

Sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için vatandaşlar sabah namazında Bursa Ulucami\'de buluştu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun da katıldığı sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kuran-ı Kerim ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçleri için dua ettiler. Namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi muhafaza etsin. Bu harekat, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne matuf bir harekat değildir. Türkiye evvelden bu yana Suriye\'nin toprak bütünlüğüne tam manasıyla riayet edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.\"

Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan operasyonun Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi 51\'nci maddesi gereğince meşru müdafaasını kullanmak üzere başlatıldığını ve 72 uçak ile 108 hedefin imha edildiğini söyledi.

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