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BURSA'DA YOLDA GÖÇÜK BURSA (A.A)

08 Temmuz 2011 00:35

-BURSA'DA YOLDA GÖÇÜK BURSA (A.A) - 07.07.2011 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki yolda meydana gelen göçük nedeniyle kırılan borulardan sızan doğalgaz, bölge halkına korkulu anlar yaşattı. Altıparmak Caddesi'nde eski bir iş hanının yıkılmasının ardından yapılan temel kazısı sırasında, bitişiğindeki Tahir Sokak'ta göçük meydana geldi.  Bu sırada, sokağın altından geçen doğalgaz ve su boruları kırıldı. Doğalgaz ve su kaçağı nedeniyle büyük panik yaşayan mahalle sakinleri ve çevredeki esnafın haber vermesi üzerine, güvenlik güçlerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Bursagaz ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi.    Altıparmak Caddesi ve Tahir Sokak'ı trafiğe kapatan ekipler, bölgeye su ve doğalgaz akışını kesti.   Bu arada, çevredeki binaları da göçük tehlikesine karşı boşaltan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. 

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