Bursa'da yerel gazeteye silahlı saldırı

Bursa’da yerel yayımlanan Yeni Marmara Gazetesi’nin binasına gelen bir kişi elindeki tabancayla kapıya doğru bir el ateş ettikten sonra kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen saldırı Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi tarafından kınandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay, dün saat 21.25 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Marmara Gazetesi’nin bulunduğu binanın kapısına gelen eli tabancalı saldırgan, kapıya doğru ateş edip kaçtı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis, gazetenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde gazetenin bulunduğu bina önüne gelen 3 kişinin bir süre beklediği, ardından içlerinden birinin binaya girip gazetenin kapı zilini çaldıktan sonra ateş edip kaçması yer aldı.

Alacak iddiası

Saldırıyı gerçekleştiren 27 yaşındaki Murat Y., olayda kullandığı 7.65 milimetre çapındaki ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırısı sonrası soruşturmayı yürüten Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Gazcılar Caddesi’nde gözaltına alınan Murat Y. verdiği ilk ifadesinde, gazetede çalışan bir kişinin kendisine borcu olduğunu ve ödemediği için ateş ettiğini öne sürdü.

Polis, olay yerine Murat Y. ile gelen 2 kişiyi arıyor.