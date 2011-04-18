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BURSA'DA YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU BURSA (A.A)

18 Nisan 2011 12:55

-BURSA'DA YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU BURSA (A.A) - 18.04.2011 - Bursa'da bir meyve bahçesinde, yanmış ve sırtında bıçak yarası olan erkek cesedi bulundu. Millet Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde ceset olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yol ile tarla arasındaki meyve bahçesinde yanmış erkek cesedi buldu.  Sırtında derin bir bıçak yarası olduğu tespit edilen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.  Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

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