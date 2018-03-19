Bursa'da uyuşurucuya 2 gözaltı

Tarık ARSLAN /MUDANYA (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada 28 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından Mudanya ilçesinin Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde durdurulan 34 HS 6264 plakalı otomobilde yapılan aramada 28 gram metanfetamin, bir ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Araçta bulunan Caner K. (25) ve Aslıhan B.(27) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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