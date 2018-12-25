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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

25 Aralık 2018 17:20

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı. 
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, bir ihbar üzerine E.Y. (26) ve M.A.’nın (24) Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan evlerine yaptığı operasyonda satışa hazır halde 11 gram methamfetamin, 3 gram esrar, düzenekler ve hassas terazi ele geçirildi. M.A., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu madde satmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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